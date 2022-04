¡Me mentiste!' Paulina Goto hace fuerte reclamo a Natalia Téllez frente a las Netas Divinas | VIDEO

Una de las invitadas de esta semana a 'Netas Divinas' fue Paulina Goto, quien en medio del show le hizo un fuerte reclamo a una de las presentadoras.

Fue así que, mientras Paola Rojas, Luz Elena González y Daniela Magun miraban impresionadas el despampanante look de Paulina Goto, esta aprovechaba para dirigirse de manera contundente hacia Natalia Téllez, quien por cierto, no veía desde antes de que anunciara su embarazo.

De hecho, la razón por la cual la protagonista de 'Madre solo hay dos' le reclamó a la presentadora fue justamente porque no le reveló la verdad de su estado de gestación.

"¡Me mentiste!", le dijo entre risas Paulina Goto a Natalia Téllez previo a contar la historia de la última vez que se vieron.

Según el relato de ambas, ellas habían ido a brunchear y a Paulina Goto le llamó la atención que Natalia Téllez no ingiriera ni una gota de vino y aunque de momento no le dio importancia, su manera de actuar sí la desconcertó.

"Natalia no estaba tomando vino y yo dije '¡ay que raro!', pero no sospeché nada y luego una semana después anunció que estaba embarazada y yo dije 'ahora entiendo todo'", narró Paulina Goto.

Curiosamente, la excusa que puso Natalia Téllez para no beber y tampoco revelar su embarazo a su amiga fue que tenía un llamado importante y no quería llegar pasada de copas.

Sin embargo, la presentadora señaló que la razón por la cual decidió no compartir esta grata noticia con su amiga fue porque se recomienda mantener el secreto del embarazo durante los primeros tres meses en caso de que el producto no se logre, cuestión que afortunadamente no pasó con el bebé de Téllez.

Hoy en día, Natalia Téllez continuamente demuestra lo mucho que está disfrutando esta nueva faceta en su vida, siempre protegiendo la privacidad de su bebé.

