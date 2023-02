La tajante decisión de los padres de Piqué a las incansables fiestas en la casa de Shakira

Shakira está viviendo unos días de soltera y no para de hacer fiestas en su casa de Barcelona. Entre la celebración por el éxito de su nueva canción con Bizarrap 'BZRP Music Sessions 53' y la más reciente con motivo de su cumpleaños, los festejos no paran en la zona y parece que sus suegros se han cansados del tema.

Los padres de Gerard Piqué, quienes es bien sabido son vecinos de la colombiana, se encuentran muy cansados con de tanto ruido y han tomado una dura decisión para deshacerse de ese tumulto. Lo que muchos medios indican es que parece que estos festejos son parte de un gran plan para que al final la pareja se vaya.

Shakira. Fuente: Instagram @shakira

Padres de Gerard Piqué hartos con Shakira

Con su nueva canción, Shakira han salido a relucir algunos malos tratos por parte de los padres del ex futbolista. Además, sus ex suegros presumían a Clara Chía Martí en el jardín de casa, cada que tenían oportunidad. Es por eso que, de acuerdo con el portal 'Socialité', la cantante puso en marcha un extenso plan de venganza en contra de ellos.

Los padres de Gerard Piqué no solo están hartos por las fiestas, sino también el hecho de que algunos fanáticos de la colombiana se planten afuera de su domicilio para hacer tremendo escándalo, por lo que han tomado una decisión para no seguir soportando el ruido y la bulla por parte de la nacida en barranquillera.

Los ex suegros de Shakira habrían tomado la decisión de abandonar el domicilio debido a que al hartazgo de las continuas fiestas y ruidos que hace la colombiana en su mansión, contigua a su casa, que no los dejan estar en paz dentro de su propio hogar; sin embargo, tratarán de aguantar el mayor tiempo posible y dejar que su ex nuera por fin ponga rumbo a territorio estadounidense.

