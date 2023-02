Shakira conquista a Jackson Wang con su canción en contra de Piqué, así reacciona Bizarrap

Shakira ha conquistado al mundo entero con el tema "Music Sessions #53", la cual es una canción en contra de su expareja Gerard Piqué y su actual novia Clara Chía. A pesar de que tiene ya un par de semanas de que se lanzó, sigue en los principales puestos de popularidad y en las tendencias de redes sociales, hasta ya hay otros artistas que revelaron su propia versión, como es el caso de Jackson Wang, miembro del grupo de k-pop GOT7, quien quedó fascinado con el sencillo y creó un cover que llegó hasta el productor Bizarrap.

Hace unos días, el idol compartió por medio de su cuenta de Instagram un video en el que se le ve grabando un tema, algo que es muy común en el artista, sin embargo, esta vez se trataba de un sencillo muy especial, ya que era su versión de la canción de la colombiana y el productor argentino. El clip empieza con el sonido de entrada que tiene la "Sesión 53" y el cantante chino coreando "Chicas como tú".

Jackson Wang de GOT7 se declara fan de Shakira y Bizarrap

"Hice esto muy rápido en la gira porque esta canción es increíble y se me quedó grabada en la cabeza y la he escuchado 10000 veces ahora #Shakira, he sido fan tuyo desde siempre y esta es una de mis canciones favoritas tuyas", colocó en la descripción del video el intérprete de "Pretty Please", quien inmediatamente se volvió viral con esta grabación, pues sus fanáticos comenzaron a compartirlo para que llegara a la artista, que este 2 de febrero cumplió 46 años.

"¡Es mi sueño hacer una canción contigo un día! Y @bizarrap esta es una canción increíble hermano!!! ¡Sigue creciendo y compartiendo tu música INCREÍBLE con el mundo en todas partes! Con amor JACKSON", terminó el escrito que publicó desde la cuenta de la plataforma de Meta de la compañía 88rising. Sin embargo, después colocó el clip en sus propias redes sociales desatando la euforia de IGOT, nombre que recibe el fandom de la banda de K-pop a la que pertenece.

En tanto, en la versión de Jackson se escucha: “Chicas como tú (…), rompiste mi corazón miles de veces y no me quiero ahogar en tus constantes mentiras, lo siento bebé. Hace rato yo debí botar ese gato". El artista, de 28 años, combinó algunas palabras en español e inglés, demostrando sus habilidades de políglota, pues aunque no habla a la perfección el idioma en el que canta la colombiana, ha mostrado que está interesado en aprender; asimismo hay que destacar que el miembro de GOT7 se puede comunicar en mandarín y cantones, así como coreano, inglés y un poco de japonés.

El miembro de GOT7 quiere colaborar con Shakira IG @jacksonwang852g7

Así reaccionó Bizarrap

Debido a que su video se hizo viral, este llegó hasta Bizarrap, el productor que ayudó a Shakira con la canción contra Piqué. El DJ compartió en sus historias de Instagram el clip de Jackson Wang y arrobó a la intérprete de "Antología". Además comentó el post con un emoji de fuego y aplauso, no obstante, después comenzó a seguir al artista chino y este contestó el gesto dándole "Follow", desatando las esperanzas entre los fanáticos de que hagan una colaboración, debido a que próximamente el idol llegará con su gira MAGIC MAN WORLD TOUR 2023 a América Latina, en la que además de estar en México, también se presentará en Buenos Aires, Argentina.

SIGUE LEYENDO:

Jackson Wang vendrá a México y anuncia su concierto "Magic Man", ¿cuándo será?

Así bailan en Corea las canciones de Paquita la del Barrio y Jenni Rivera que son un éxito en TikTok