María León sube la temperatura con ajustado mini vestido de cuero

María León se llevó todas miradas en las redes sociales y la alfombra roja. En su cuenta oficial de Instagram la guapa artista compartió con sus millones de fans una serie de fotos del look que llevó a la presentación de una conocida marca de moda deportiva, y sin duda se robó la atención con su atuendo, pues presumió cuerpazo con un ajustado mini vestido de cuero, pieza con la que también subió la temperatura.

La bella actriz y cantante, conocida como "Sargento León" en las plataformas digitales, comenzó su carrera como cantante siendo parte del grupo juvenil "T' de Tila", para después ser la vocalista de "Playa Limbo", grupo en el que estuvo por más de 10 años, hasta que decidió comenzar una carrera como solista, mientras que en los últimos meses ha demostrado que también es una talentosa bailarina.

María León conquista con sensual look

León subió la temperatura en la popular plataforma de Meta con las imágenes que publicó en las que presumió toda su belleza con un revelador atuendo, pues se dejó ver posando con mucho estilo con un conjunto de cuero o polipiel, un material sintético que se ha convertido en el favorito de muchas celebridades, con el que se lucen en todo tipo de prendas, como pantalones, leggins, minifaldas y hasta tops.

María León se robó todas las miradas con su atuendo. Foto: IG @sargentoleon

"¡Felicidades @reebokmx por la nueva casa, la nueva piel y el nuevo corazón!", escribió María para acompañar las instantáneas que han sido la sensación entre sus millones de seguidores en Instagram, logrando recibir cientos de comentarios con halagadoras palabras y generar cerca de 15 mil "me gusta", postales con las que también confirmó que es una auténtica fashionista.

En su cuenta oficial de de plataforma de Meta, en la que tiene 2.8 millones de seguidores, la actriz y cantante compartió las imágenes con la que cautivó a sus fanáticos y subió la temperatura, pues volvió a dejarse ver en un atuendo entallado y sensual, al mostrarse con un vestido corto de escote pronunciado, que combinó con una gabardina larga en el mismo material y tenis negros.

La famosa cantante impone con su estilo. Foto: IG @sargentoleon

"Hermosa María!!!", fue la frase que Biby Gaytán le dejó a "Sargento León" en su publicación, en la que sus fans dejaron otros mensajes con elogios como: "Perfección", "Que piernas, que actitud, que todo", "Tu en modo Diosa", "Ame tu vestido!", "Tu sonrisa espectacular que enamora", "Tan hermosa", "La más guapísima", "divina" y "Bellísima"; entre muchos otros.

María Elizabeth León Herrera, nombre completo de la intérprete, también conocida como "Sargento León", debutó como actriz en el año 2016, participando en la serie "Guerra de ídolos", de Telemundo y Netflix, y desde ese momento su fama en los escenarios no ha parado, pues recordemos que la originaria de Jalisco protagonizó la obra musical "Hoy no me puedo levantar" y hace sólo unos meses destacó en el reality "Mira quién baila", de Univision, Las Estrellas.

