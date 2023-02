Katy Perry rompe en llanto tras crudo testimonio de un sobreviviente de tiroteo: “Nuestro país nos ha fallado”

Durante las últimas horas el nombre de Katy Perry ha encabezado las listas de tendencias en diferentes plataformas digitales debido a que durante la última emisión de “American Idol” estalló en llanto tras escuchar el testimonio de un joven que sobrevivió a un tiroteo escolar y además de conmoverse, la talentosa cantante lanzó un fuerte discurso en el que hizo una mordaz crítica contra todo el sistema estadounidense por lo que en esta nota te contamos todo que dijo la intérprete de éxitos como “Dark Horse” y “The one that got away”.

Como se mencionó antes, fue durante la última emisión de “American Idol” donde Katy Perry protagonizó este impactante momento y todo empezó cuando la cantante y sus colegas, Lionel Richie y Luke Bryan, se encontraban realizando audiciones para elegir a los talentos que buscan convertirse en el siguiente ídolo americano y fue así como un joven de 21 años llamado Trey Luois llegó ante ellos y luego de hacer alarde de su simpática personalidad deleitó a los jueces con una impecable interpretación del tema llamado “Stone”.

Al finalizar el tema, los tres jueces le aplaudieron de pie y fue ahí donde Luke Bryan le preguntó al joven sobre el motivo por el que quería ser el próximo “American Idol”, por lo que el joven comenzó a decir que quería cambiar los prejuicios que se tenían sobre su comunidad pues relató que se tiene una imagen de su lugar de origen desde que ocurrió un tiroteo en su escuela en el que él mismo estuvo y logro sobrevivir, por lo que su historia conmovió a todos los presentes, especialmente a Katy Perry.

“Yo vengo de Santa Fe, Texas y en mayo de 2018 un tirador entró a mi escuela, yo estaba en la sala de arte número 2 y él disparó en la sala dos. Perdí muchos amigos, ocho estudiantes fueron asesinados, dos maestros también y realmente me volví un hombre negativo. Santa Fe la pasó más desde 2018”, sentenció Trey Louis.

Katy Perry no pudo contener las lágrimas tras la historia del joven. Foto: Especial

Al escuchar las palabras del joven, Katy Perry no pudo contener las lágrimas y estalló en llanto y enseguida emitió su discurso lleno de furia e indignación por la situación que atraviesa su país pues los tiroteos en escuelas y lugares públicos en general ya es un problema recurrente que ha puesto sobre la mesa el debate del control de armas en Estados Unidos.

“Nuestro país nos ha fallado, eso no está bien, deberías estar cantando porque amas la música no porque tuvieras que pasar por esa mier… no tenías que perder a ocho amigos, espero que le recuerdes a las personas que tenemos que cambiar porque, sabes, también me asusta, tenemos que cambiar”, expresó visiblemente conmovida Katheryn Elizabeth Hudson, como realmente se llama Katy Perry.

El discurso de Katy Perry se hizo viral en redes sociales. Foto: Especial

Tras este momento lleno de intensidad, Katy Perry y compañía le otorgaron la posibilidad a Trey Louis de continuar en la siguiente fase de la competencia, no obstante, el poderoso discurso de la cantante tuvo un gran eco en redes sociales pues se hizo viral. Cabe mencionar que, esta no es la primera vez que la también modelo alza la voz para denunciar alguna inconformidad social pues tiene un largo historial en su faceta como activista.

