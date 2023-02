Shakira: las frases más desgarradoras que dijo al hablar de su ruptura con Piqué

Shakira a encabezado las listas de tendencias en distintas redes sociales durante las últimas horas debido a que ofreció una entrevista para el noticiero mexicano “En Punto” donde por primera vez habló abiertamente sobre su mediática ruptura con Gerard Piqué y sobre todo lo que ha conllevado dichos hechos, por lo que en esta nota te contaremos a detalle todo acerca de las crudas revelaciones de la colombiana y te mostraremos las frases más impactantes que mencionó en su discurso.

La entrevista de Shakira con Enrique Acevedo comenzó con una fuerte aseveración de parte de la colombiana, pues citó una frase de Madeleine Albright, quien fue Secretaria de Estado de Estados Unidos, con la que aseguró estar completamente de acuerdo: “Hay un lugar en el infierno reservado para aquellas mujeres que no apoyan a otras”, sentenció la colombiana.

Shakira aseguró que ya superó su ruptura con Piqué. Foto: IG: shakira

Posteriormente, Shakira habló sobre las letras de sus canciones y señaló que su ruptura con Piqué fue la gota que derramó el vaso para que pudiera darse cuenta que a lo largo de su vida ha sido sumamente dependiente de los hombres, no obstante, ahora ya se encuentra fortalecida y aseguro que ya solo depende de sí misma.

“Siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, debo confesarlo, he sido una enamorada del amor, pero creo que esa historieta he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día, cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida sale fortalecida”, aseveró Shakira.

Shakira confesó que era dependiente de sus parejas sentimentales. Foto: IG: shakira

En otro momento de la charla, Shakira reconoció que su ruptura con Gerard Piqué le dejó un profundo duelo que le costó mucho superar, pero para lograr esto encontró la fortaleza en sus dos hijos, por lo que aseveró que “volvió a sentirse completa y más fuerte que una leona”.

Respecto a la “Music Sessions Vol. 53” que realizó junto a Bizarrap, Shakira aseguró que dicho tema fue clave para que pudiera dejar atrás el duelo pues fue la válvula de escape para desahogarse de todos los sentimientos que tenía guardados, por lo que se mostró agradecida con el famoso productor argentino, además, detalló que fue uno de sus hijos quien la animó a hacer dicho tema.

Shakira aseguró que su canción con Bizarrap fue clave para poder sobreponerse. Foto: IG: shakira

“Sí que fue un gran desahogo, necesario para mi propia sanación, para mi proceso de recuperación, creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiera tenido oportunidad de hacer esa canción, la posibilidad de expresarme y de pensar en el dolor”.

Para finalizar, Shakira agradeció el cariño de su público, el cual, confesó le resultó inesperado, sin embargo, señaló que este factor fue clave para que pudiera levantarse del piso y tras ello se declaró lista para el siguiente round.

“Me he sentido realmente apoyara por mi público de una manera que jamás esperé, no pensé que fueran tan clave para mí, me ayudaron a levantarme cuando estaba en el piso, estuve un buen rato en el piso, me dieron la fuerza y el valor de levantarme y decir ‘estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay’”, finalizó Shakira, quien fue muy cuidadosa para no mencionar de manera explícita los nombres de Gerard Piqué y Clara Chía Martí.

