La despiadada venganza de Shakira contra los padres de Gerard Piqué

Shakira no deja de facturar luego de la separación con el ex futbolista catalán y los fans la apoyan como nunca. De hecho, su nueva canción con Karol Gha sido impactante, en tan solo dos días ya ha superado los 80 millones de vistas en YouTube; de nueva cuenta en este tema la colombiana volvió a lanzar dardo para todos lados y no tuvo piedad.

La ex de Gerard Piqué ha causado gran revuelo con “TQG” y ya se ha convertido en todo un himno para recordarles a todos, pero sobre todo a las mujeres que una separación las puede hacer más fuertes y poderosas. Tras el estreno de este tema, la nacida en Barranquilla decide protegerse de las malas vibras y coloca un familiar objeto a las afueras de su casa.

Shakira. Fuente: Instagram @shakira

Shakira se vuelve a vengar de sus ex suegros

Como ya sabemos, Shakira hizo una mención muy especial en la “Music Sessions 53” a sus ex suegros por quedarse viviendo al lado de su casa. Para que la negatividad no llegue, la colombina vuelve a colocar la misma bruja que postró sobre su balcón semanas atrás tras lanzar BZRP; ahora este objeto vuelve a aparecer tras el estreno de "TQG".

Por lo que se viralizó en redes, la ex de Gerard Piqué volvió a colocar la bruja a modo que parece estar mirando fijamente hacía la casa de Montserrat Bernabéu y Joan Piqué; más allá de está cruel venganza hacía los papás de Gerard Piqué, la prensa señala que la cantante busca protegerse de las malas energías.

Recordemos, en enero Shakira llamó la atención pues la bruja apareció por primera vez tras su colaboración con Bizarrap, en ese entonces se dijo que la cantante colocó el objeto para protegerse de las malas energías por su ruptura con Gerard Piqué. La reaparición de esta bruja se da tras el estreno de "TQG" con Karol G, lo que ha sido visto como una cruel venganza.

