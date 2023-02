La dura advertencia de Clara Chía Martí a piqué tras sus intentos de reconciliación con Shakira

La nueva pareja de Piqué, Clara Chía Martí, es una joven que logró conquistar el corazón del ex futbolista y que lo llevó a generar una gran polémica con su ex pareja la famosa cantante Shakira, no solo por sus problemas en cuanto a su separación y divorcio que logró que la colombiana se llevara a sus hijos a Miami.

Al parecer Gerard Piqué, quien se encuentra en pareja con su actual novia Clara Chía Martí hace aproximadamente un año, no estaría muy seguro de su nueva relación amorosa, por comentarios que realizó Shakira en su nuevo sencillo con la famosa Karol G, en donde dejó en evidencia que se habría intentado volver con ella.

Clara y Gerard, compartiendo tiempo juntos. Fuente: Instagram clarachiamartireal_oficial

Recientemente, se lanzó en nuevo sencillo de las famosas colombianas Karol G y Shakira, llamada “TQG”, en donde se revelaban muchas verdades y comentarios que perjudicaron a Piqué en forma directa, como: “Ahora tú quieres volver. Se te nota, no sé, espérame ahí que no soy idiota”, entre otros dichos.

Esto provocó que Clara Chía Martí, tomara recaudos con su actual relación amorosa, porque los comentarios del nuevo sencillo de la barranquillera son muy directos para su ex Piqué, como: “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”, a su vez, como que también le daba likes a sus fotografías.

Esta fue la advertencia que recibió Gerard Piqué de parte de Clara Chía Martí:

El nuevo sencillo de Shakira, habría desatado una pelea entre Piqué y Clara. Fuente: Instagram 3gerardpique

Esto habría generado el enojo de la joven española de 23 años por lo que le habría dado una advertencia Piqué pidiéndole: "darle su lugar", ya que no iba a soportar estos malos tratos y comentarios negativos hacia su pareja.

