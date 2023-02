3 fotos de Gerard Piqué que confirman su nueva vida desde que está en pareja con Clara Chía Martí

Hace más de un año que la pareja de Gerard con Clara se consolidó e incluso la formalizaron en sus redes sociales y mostrándose en público, por lo que ya no temen a las cámaras y paparazis que los siguen a todos lados a los que van, por lo que se los puede ver muy juntos y felices, demostrándose su amor.

Sin embargo, no todo siempre fue color de rosas ya que hace poco tiempo atrás Piqué se enfrentaba a Shakira con respecto a su polémico divorcio y sobre la tenencia de sus dos hijos: Sasha y Milán, que por supuesto que fue para la colombiana y se los llevara con ella hacia un nuevo destino Miami.

Se puede ver que Gerard Piqué cuenta con un nuevo estilo y cambio de look:

Sin dudas, Clara Chía Martí ha hecho de las suyas con su pareja. Fuente: Instagram clara_chiamarti_officialpf

Lo que ha llamado la atención de los internautas últimamente, es que al ex futbolista se lo ve mucho más feliz caminando por la calle en compañía de su joven novia, a pesar de todos los rumores que tuvieron que enfrentar y además, se lo puede ver con un cambio físico radical en cuanto a vestimenta.

Gerard Piqué, demuestra su cambio de look. Fuente: Instagram clara_chiamarti_officialfp

Recientemente, se han publicado imágenes de Gerard Piqué con un look bastante cambiado a como era cuando estaba con Shakira, por lo que no nos queda de otra que admitir que Clara Chía Martí no solo ha traído felicidad a la vida del español, sino también un cambio en cuanto a su apariencia.

Al parecer Clara tiene a Piqué como una marioneta. Fuente: Instagram clara_chiamarti_officialfp

En las fotos se lo puede ver mucho más juvenil e incluso en una oportunidad Gerard se declaró y dijo:” Voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella. Soy una marioneta", con respecto a su nuevo estilo de vestimenta.

