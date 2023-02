Conoce el repudiable gesto de Clara Chía Martí con Shakira en una fiesta de Gerard Piqué

Sin dudas, la historia de separación entre Shakira y Gerard, ha dado la vuelta al mundo, por la gran polémica generada entre ambos y por la forma en que terminaron las cosas, sabiendo que compartían una familia y mantenían un vínculo hacía más de una década , pero las cosas lamentablemente no finalizaron en forma agradable.

La infidelidad de Piqué hacia la cantante colombiana fue muy mal visto para sus seguidores y fanáticos, por lo que no quieren a Clara Chía Martí, a pesar de ya mostrarse en público y ser el lente de las cámaras y paparazis, no ha dado una buen impresión la nuevo y joven pareja del ex futbolista.

Ya es oficial su amor y no lo ocultan a las cámaras. Fuente: Instagram clarachiamartireal_oficial

Además, se suman los sencillos que lanzó Shakira durante el 2022 en donde realmente demostró lo que sentía, pudo decir su verdad de los hechos e incluso como descubrió que le estaban siendo infiel, por lo que su público la defiende con uñas y dientes a su queridísima cantante, desprestigiando a Clara.

Así fue la actitud que tuvo Clara Chía Marti hacia Shakira:

La mala actitud de Clara hacia Shakira, la habría dejado muy bajo. Fuente: Instagram shakira

Recientemente, se conoció una noticia en donde deja muy mal a Clara Chía Martí por una actitud que tuvo con Shakira y que sin dudas, ha logrado el enfado de sus fanáticos y es que la joven le habría pedido una fotografía juntas a la colombiana, sabiendo lo que estaba haciendo con Gerard Piqué y lo que estaría a punto de ocurrir

Clara, le pidió una foto a la famosa cantante durante una fiesta que estaba realizando el ex futbolista, por lo que se acercó muy sigilosamente y callada hacia la artista, demostrando que nada ocurría con su ex pareja.

