Ana Gabriel no se va, sí deja Estados Unidos y México, pero ya tiene fechas en Europa

Ana Gabriel es una de las cantantes con más éxito en México, está por llegar a los 50 años de carrera, pero aunque todos deberían estar hablando de este gran logro, su trayectoria recientemente se ha visto involucrada en una polémica debido a su actitud en uno de sus últimos eventos en Los Ángeles, California.

Después de una resonada discusión con el público y presuntamente recibir varios abucheos durante esa noche, Ana Gabriel anunció su retiro, pero la estrella aún tiene varios compromisos que cumplir, en su cuenta de Instagram está anunciada una gira por Europa para este 2023, por lo que la sinaloense podría decir adiós a México y Estados Unidos, pero con la mira a otros lugares lejanos.

Dentro de las ciudades que están apuntadas para que llegue la intérprete de “Simplemente amigos”, “Mi talismán” y “Quién como tú” se aprecia: 23 de junio Madrid, 25 de junio Zúrich, 28 de junio Barcelona, 2 de julio Milán y 7 de julio Londres, también se informa que la venta de boletos para dichos días se abrirá el próximo 3 de marzo.

Durante la primera de sus dos presentaciones en el recinto The Kia Forum de Los Ángeles, Ana Gabriel llegó “enojada” según varios fanáticos que se pronunciaron al respecto a través de redes sociales. Una de las cosas que llamó la atención del discurso de la cantante es que dijo que se retiraría en uno o dos años debido a que se siente muy cansada, pero también hizo uso del micrófono para hablar sobre diversos temas entre ellos la política, esto fue lo que más molestó a los espectadores, pues mencionaron que fue muy poco lo que cantó y más lo que criticó al gobierno de México.

“A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi #voz #Micanto #Miamistad #ymisbendiciones, así mismo pido disculpas al público que fue a pasársela bien”, escribió después la estrella grupera en sus plataformas y justificó sus acciones.