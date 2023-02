Confirmado: hackers vulneran la seguridad de Luis Miguel y se apoderan de su Twitter ¡esto es lo que escribieron!

Luis Miguel anunció, a través de Instagram, que su cuenta de Twitter fue hackeada, esto luego de que se publicaran extraños mensajes en su perfil, en los cuales se mencionaba que habría boletos gratis para sus próximos conciertos en México. Los textos publicados por "El Sol" ya habían encendido las alertas de un posible hackeo, ya que los fanáticos del artista comentaron que él no suele ser tan cercano a su público y mucho menos daría entradas gratis para sus futuras presentaciones en el país.

“La cuenta de Twitter ha sido hackeada. La reparación está en progreso, informó el intérprete de "Ahora te puedes marchar" desde Instagram”. No obstante, el cantante no brindó mayores detalles sobre el supuesto hackeo, por lo que se desconoce cuándo inició dicha situación; además, "El Sol" no desmintió ni confirmó si habrá boletos gratis para su gira en México este 2023. Tras el anuncio, otros artistas y cantantes mostraron su solidaridad con Luis Miguel y externaron su apoyo a través de los comentarios de la publicación.

Fanáticos del cantante fueron los primeros en sospechar. Foto: captura de pantalla.

¿Luis Miguel dará boletos gratis a sus fans?

Luis Miguel confirmó que hará un tour este año 2023. El cantante hizo el anuncio con una fotografía que compartió en todas sus redes sociales; no obstante, pese a las especulaciones de sus fanáticos, el intérprete de "La incondicional" no dio a conocer los detalles de los shows, por lo que aún se desconocen las fechas en las que se presentará, los recintos y precios que tendrán las entradas.

Luego del anuncio de su gira, el pasado 24 de febrero, durante la noche, se publicaron tres extraños mensajes en la cuenta del intérprete de "Culpable o no". En uno de sus tweets, el cantante pidió que sus seguidores le dieran me gusta a una publicación si les interesaba tener un boleto gratis para el próximo concierto que tendrá. De igual manera, en otros de sus mensajes el artista saludo a sus fans y les deseó una buena noche.

El cantante publicó extraños mensajes en Twitter.

Foto: captura de pantalla.

Los hechos llamaron la atención de miles de personas, ya que según su fanáticos, el cantante no acostumbra a usar sus redes sociales y el lenguaje con el que escribió los mensajes no es el que él solía utilizar años atrás; por si fuera poco, los seguidores de "El Sol" comentaron que él no acostumbra a mostrar su amor por sus fans.

“OK creo que ya lo hackearon, pero por cualquier cosa ya le di like MI SULTÁN”, ¿Le hackearon la cuenta?”, “Hackearon a Luis Miguel”, “Creo que hackearon la cuenta de nuestro sol”, “Chale bien hackeado” y “Alguien le robó la cuenta, ya vi algo raro cuando dijo los amo a todos”, fueron algunos de los comentarios que obtuvieron las publicaciones compartidas por la cuenta del artista.

