Luis Miguel: La poderosa razón por la que "El Sol" no se puede casar con Paloma Curvas

De acuerdo a varias fuentes, Luis Miguel por fin se casaría con una de sus novias, y la elegida sería Paloma Cuevas, pues aunque su relación ha causado mucha polémica debido a que es la ex de su mejor amigo, se dice que está muy enamorado. Sin embargo recientemente se dio a conocer que la boda no podría realizarse, ya que hay una poderosa razón que evita que la famosa pareja llegue al altar tal y como supuestamente lo tenían planeado.

El intérprete de "La incondicional" se ha caracterizado por ser uno de los solteros más cotizados del medio artístico, por lo que sorprendió la información de que se había comprometido con la diseñadora española, quien antes era esposa de su amigo Enrique Ponce y madrina de su hijo con Aracely Arámbula, Miguelito. Desde aquel momento, se les ha visto juntos paseando por diferentes ciudades, por lo que muchos fanáticos y periodistas de espectáculos especulan que podría llegar al altar.

La razón por la que Luis Miguel no se casa con Paloma Cuevas

El año pasado, el conductor Gustavo Adolfo Infante aseguró que "Luismi" y Cuevas se iban a casar, y que lo harían a lo grande, pues podrían celebrar tanto en México, como en España. “Estoy en posibilidades de confirmarles que esta semana Luis Miguel entregó el anillo de compromiso a Paloma Cuevas”, declaró para después agregar que “el cantante tiene previsto celebrar este enlace hasta en dos ocasiones. Están preparando una boda por todo lo alto, no sé si por la iglesia o no, pero podría ser una boda en España y otra en México".

A pesar de que esta información ha causado mucha expectativa entre los fanáticos del intérprete que volverá con un tour esta 2023, recientemente, se informó que la boda no podría realizarse debido a que Paloma Cuevas no está en calidad para volver a contraer matrimonio por la iglesia porque no ha solicitado la nulidad ecleciástica, así que el cantante de "La Bikina" y la diseñadora tendrán que buscar otra vía para estar juntos.

Los rumores de la supuesta relación de Luis Miguel y Paloma Cuevas se desataron a mitad del año pasado, aunque el intérprete, de 52 años, no confirmó la información, a partir de ese momento se le ha visto junto a ella en plazas comerciales y otros lugares públicos. En septiembre, la española visitó México para acudir a un evento promovido por la Fundación Niños en Alegría, por lo que los paparazzis lograron captar su lujoso anillo, desatando las especulaciones de un compromiso con "El Sol de México".

Cuevas fue esposa del torero Enrique Ponce, amigo del artista. La pareja se casó en 1996 y formaron una familia con sus hijas Paloma y Blanca. Sin embargo, en 2022 se divorciaron formalmente, por lo que Ponce comenzó una relación con una joven de 23 años con la que vive en Miami, mientras que la española parece que retomó su vida amorosa con Luismi, desatando una polémica que los pone en el ojo del huracán.

