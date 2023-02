Respira hondo antes de ver a Aracely Arámbula con un revelador top retro

Aracely Arámbula es una actriz y cantante que es reconocida como una de las más importantes de Latinoamérica gracias a su participación en varias telenovelas, donde generalmente ha protagonizado a villanas y se ha ganado el cariño de todos los televidentes. A su vez, tomó mayor conocimiento por su romance con Luis Miguel, con quien tuvo a sus dos hijos, quienes actualmente son adolescentes. En tanto, a sus 47 años se encarga de demostrar porqué es una de las mujeres más hermosas de todas y lo hizo presumiendo sus curvas con un ajustado top que revolucionó las redes.

El último año en lo laboral ha sido más que excelente para Aracely Arámbula teniendo en cuenta que protagonizó varias novelas que terminaron siendo un éxito en la pantalla chica. En primer lugar, fue parte de una nueva versión de ‘La Madrastra’ y luego fue parte de la segunda temporada de ‘La Doña’ donde trabajó junto a Danna Paola. Además, protagonizó la serie ‘La Rebelión’ que se pudo ver en plataformas digitales.

Aracely Arámbula es una destacada actriz. Fuente Instagram @aracelyarambulabr

Hace tan solo unas semanas, uno de los hijos de Aracely Arámbula que tuvo con Luis Miguel cumplió años y en uno de los videos que se filtraron en las redes sociales, se mostró el talento que tiene el hijo del Sol de México para el canto. Sin embargo, la relación con su ex pareja no es del todo buena, teniendo en cuenta que no le enviaría las cuotas alimentarias para sus hijos.

Aracely Arámbula tiene 47 años. Fuente Instagram @aracelyarambula

El ajustado top de Aracely Arámbula

A sus 47 años, Aracely Arámbula demuestra que la edad no es un impedimento para presumir su increíble figura y lo hizo en su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores. La actriz desafió los límites de restricción con un ajustadísimo top con el que mostró sus curvas y enamoró a todos.

El ajustado top de Aracely Arámbula. Fuente Instagram @aracelyarambula

En todo momento, Aracely Arámbula está demostrando que Luis Miguel se alejó de una de las mujeres más hermosas de todas. Hace unos meses atrás, había causado furor luciendo un conjunto de lencería con el que robó las miradas. Por otro lado, la ex del Sol de México hace campaña para ayudar a todos los animales en situación de calle.

La historia de Araceky en traje de baño. Fuente Instagram @aracelyarambula

