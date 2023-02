Aracely Arámbula eleva la temperatura al posar de espaldas con bikini

La carrera de Aracely Arámbula empezó siendo parte de algunos concursos de belleza, pero a mediados de la década del ’90 le llegó la gran posibilidad de empezar a incursionar en la actuación. En 1997 tuvo la difícil tarea de interpretar la versión joven de Verónica Castro en la telenovela ‘Pueblo chico, infierno grande’. Ahora, a casi 30 años de su debut, es una de las actrices más importantes de la televisión local.

Arámbula no sólo es noticia por sus telenovelas, sino por la relación que tuvo (y debe tener) con Luis Miguel, ya que es su ex pareja y padre de sus dos hijos. En cuanto a la vida amorosa de la actriz, confesó en una entrevista que es una madre soltera y que no hay nadie en su vida, por el momento.

Aracely Arámbula posando. Fuente: Instagram

Aracely Arámbula a los 47 años confirma que la edad no es un impedimento para demostrar que es una de las mujeres más hermosas del mundo y lo hizo a través de unos posteos en Instagram en el que elevó la temperatura y voló la imaginación de sus seguidores.

La historia de Instagram de Aracely Arámbula que subió las temperaturas

Aracely Arámbula cuenta en Instagram con más de seis millones de seguidores, a los que se encargó de confirmar porqué es una de las mujeres más hermosas de todas y lo hizo con historias con las que desafió los límites de la red social de la camarita.

La fotografía con la que llamó la atención esa vez es una en donde luce hermosa con un traje de baño celeste y un sombrero de vaquero, posando frene al espejo a modo de selfie.

