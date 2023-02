Luis Miguel escribe extraños mensajes en Twitter, ¿ fue hackeado?: esto se sabe

Luis Miguel sorprendió la noche de este viernes al estar muy activo en su cuenta de Twitter, pues como pocas veces el cantante compartió unos misteriosos mensajes, que si bien emocionaron a sus millones de fanáticos en redes sociales, también despertó sospechas de un posible hackeo, ya que el intérprete de "La incondicional" es una de las celebridades que no suele utilizar sus sitios oficiales, más allá de colocar anuncios para sus presentaciones.

"El Sol de México" anunció que regresará con un tour este 2023, después de varios años de ausencia. Los fanáticos se encuentran muy al pendiente de sus plataformas oficiales para saber cuándo y dónde serán los lugares en los que se presentará con su gira. Debido a esto, muchos pudieron notar que el cantante, de 52 años, comenzó a utilizar su cuenta de Twitter, lo que llamó la atención ya que hasta el día de ayer solo había compartido imágenes sobre su trabajo, así como algunos clips recordando sus colaboraciones.

Luis Miguel utiliza su cuenta de Twitter y asegura que regalará boletos

A las 11:17 de este viernes 24 de febrero, desde la cuenta oficial de Luis Miguel apareció el siguiente mensaje "buenas noches los amo a todos", aunque es algo muy breve, no dejó de llamar la atención, por lo que muchos comenzaron a comentar que le habían hackeado su usuario, mientras que otros se emocionaron al ver que quería interactuar con sus más de 608 mil seguidores en la plataforma del "pajarito azul", sin embargo, el siguiente tweet fue el que provocó más estruendo.

Luis Miguel escribe extraños tweets Foto: Especial

"Dale me gusta a este tweet si quieres entradas gratis para mi próximo show", se lee en la publicación que se posteó al redes de las 11:30 de la noche. Mientras no se sabía si era una intervención de su cuenta o era algo real, muchas personas comenzaron a darle "like" consiguiendo 190 mil "corazones", hasta la tarde del sábado, cifra que sigue subiendo, pues también ha sido comentado 2 mil veces y compartida 7 mil más.

Sin embargo, antes de que diera la media noche "Luismi" terminó su interacción con los fans con tan sólo: "ok buenas noches mundo" y emoji de corazón rojo. En tanto, sus fanáticos comenzaron a comentarle que no se fuera y a dejarle varias muestras de cariño, al mismo tiempo que algunos usuarios se cuestionaban qué es lo que había pasado, si el artista había tomado su cuenta o el Community Manager se había equivocado, o por el contario, el intérprete de "La Bikina" había sido hackeado.

"Soleeeeeee siento que te hackearon", "Buenas noches hacker!", "Y mis boletos?", "o sea que ya anotó mi username para el boleto gratis? gracias que detalle" y "Luis Miguel hablando con el CM que maneja su cuenta", son algunos de los comentarios que se pueden leer en las diferentes publicaciones que se hicieron desde la cuenta de Luis Miguel, quien hasta ella tarde de este sábado 25 de febrero, no ha eliminado los mensajes.

Así reaccionan sus seguidores Foto: Captura de pantalla

