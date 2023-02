Livia Brito se deslinda de su ex tras ser detenido: “No he sabido nada de él”

El pasado lunes 20 de febrero la policía de la Ciudad de México reportó la detención del cantante de reggaetón, Raúl Pichardo, quien también es conocido por haber sostenido una mediática relación sentimental con la reconocida actriz cubana, Livia Brito, cuyo nombre ha estado en tendencia en plataformas digitales desde entonces, no obstante, la también modelo utilizó sus redes sociales para deslindarse del también compositor que ya se encuentra en prisión preventiva en las instalaciones del Reclusorio Oriente.

Para empezar, abordar el tema es importante señalar que “Said P.”, como se le conoce en el mundo del género urbano, fue detenido junto a otras seis personas tras un operativo realizado en una residencia ubicada en la colonia Jardines del Pedregal de la alcaldía Álvaro Obregón y en el lugar se aseguraron armas largas, diversos tipos de drogas, alrededor de diez millones de pesos en efectivo, dólares y también fueron rescatadas cuatro personas que aparentemente estaban privadas de su libertad.

El ex de Livia Brito fue detenido junto a otros seis personas. Foto: Especial

Asimismo, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, refirió en conferencia de prensa que las personas detenidas probablemente estén vinculadas con una célula delictiva dedicada a cometer delitos como secuestro, homicidio, extorsión, robo de vehículos, así como venta y distribución de droga.

Livia Brito se deslinda de Said P.

Antes de su sólido romance con Mariano Martínez, Livia Brito tuvo un tórrido amorío de alrededor de tres años con Said Pichardo con quien incluso se pensaba casar, sin embargo, las cosas entre ambos no terminaron nada bien pues su ruptura se originó en medio de rumores de una infidelidad de parte del reggaetonero, quien tiempo después aseguró que tuvo una relación tóxica con la estrella de telenovelas, no obstante, tras la detención del también compositor su noviazgo volvió a ser tendencia, pero la cubana no perdió el tiempo y usó sus redes sociales para asegurar que desde que terminaron ya no supo nada más de su expareja, por lo que no quiere estar relacionada con él ni con ninguno de los turbios asuntos en los que está involucrado.

“Muy buenas tardes, quería comentarles que, como todos ustedes saben, yo tuve una relación hace más de seis años con esta persona (Said P.), lo conocí como cantante, como empresario y yo no he sabido nada más de él, ya han pasado muchísimos años de esto”, fueron las palabras con las que Livia Brito se deslindó de su ex y cerró tajantemente el tema.

Para aprovechar su comunicado, Livia Brito también anunció que le será imposible asistir a los Premios Lo Nuestro, donde participaría como presentadora y explicó que esta decisión fue tomada debido a que tiene que someterse a un tratamiento médico para poder embarazarse, no obstante, agradeció a los organizadores por haberla tomado en cuenta y aseguró que en cuanto confirme que ya esté esperando bebé lo gritará a los cuatro vientos.

