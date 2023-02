Desde una piscina, Ninel Conde arranca suspiros con arriesgado micro bikini amarillo

Luego de presentarse de forma exitosa en el carnaval de Cancún, Quintana Roo, Ninel Conde decidió tomarse unos días de descanso en este paradisiaco destino turístico y además de relajarse, la actriz y cantante conocida como “El Bombón Asesino” también aprovechó para robar suspiros con sus mejores y más atrevidos micro bikinis tal y como lo presumió en una de sus últimas publicaciones en la que lució sus curvas con un arriesgado bañador amarillo que además de hacerla lucir más bella que de costumbre también la hizo llevarse decenas de halagos con los que pudo reafirmarse como uno de los máximos sex symbol del momento.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Ninel Conde difundió la fotografía en cuestión, en la cual, manifestó lo mucho que se divirtió durante su estancia en Cancún, Quintana Roo, ciudad a la que llegó desde el pasado viernes 17 de febrero para participar en el carnaval de la ciudad, donde su presentación fue todo un éxito.

Ninel Conde dejó sin aliento a sus fans con esta atrevido look de playa. Foto: IG: ninelconde

Para esta reveladora postal, Ninel Conde se dejó ver desde una piscina que tenía paredes de cristal y estaba ubicada en un sitio con una vista privilegiada pues se pudo ver la inmensidad del mar azul del Caribe Mexicano y para no desentonar con el espectacular paisaje, “El Bombón Asesino” derrochó belleza con un entallado micro bikini de color amarillo, el cual, le permitió resaltar toda y cada una de sus curvas, además, para darle más estilo a su imagen, la también estrella de OnlyFans estaba utilizando gafas de sol y un elegante sombrero de playa.

Pese a que la arriesgada postal de Ninel Conde fue difundida a través de sus historias de Instagram, no pasó mucho tiempo para que la fotografía en cuestión se replicara en otras plataformas digitales y en páginas administradas por sus fans, donde los halagos no se hicieron esperar para la también empresaria e influencer fitness, quien el próximo mes de septiembre celebrará su cumpleaños número 47.

“La más bella de todas”, “Chulada de mujer”, “Eres un sueño”, “Un verdadero bombón”, “Simplemente divina”, “Cada día más preciosa”, “Como los buenos vinos” y “Toda una reina" fueron algunos de los halagos que se llevó la entrañable “Alma Rey” de “Rebelde”.

Sobre “El Bombón Asesino”, la estrella del momento

Desde hace poco más de un año, Ninel Conde anunció que se alejaría por un tiempo de la actuación pues pretendía darle prioridad a su carrera como cantante, lo cual, resultó ser una gran estrategia pues durante los últimos meses ha tenido su agenda más que apretada, no obstante, el alejarse las telenovelas también le permitió explorar nuevas facetas pues se lanzó como empresaria, como influencer fitness y por si fuera poco, también incursionó en la venta de contenido exclusivo a través de OnlyFans.

Ninel Conde se ha mantenido en la cima de la fama durante más de dos décadas. Foto: IG: ninelconde

De momento, Ninel Conde no ha manifestado si tiene planeado regresar a la actuación, sin embargo, ella misma ha señalado que se encuentra atravesando por un gran momento en su vida pues está teniendo éxito en todas y cada una de las incursiones que se ha propuesto, además, en el plano personal también se encuentra en un gran momento pues aunque está soltera ha podido reestablecer su relación con su hijo Emmanuel, a quien no había podido ver debido a que tenía un pleito legal con su ex Giovanni Medina, el cual, también ya se resolvió.

