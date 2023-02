Rafael Araneda: ¿Cuál es el estado de salud del conductor de “Enamorándonos” que fue atropellado?

Durante los últimos días el nombre de Rafael Araneda ha encabezado los titulares de distintos medios de comunicación a lo largo de todo el continente americano debido a que se dio a conocer que el reconocido conductor chileno fue atropellado el pasado fin de semana, por lo cual, se ha generado una gran conmoción al interior del ambiente artístico y entre los fans del querido presentador, por lo que en esta nota te diremos todo lo que se sabe sobre el estado de salud actual del titular de “Enamorándonos USA”.

De acuerdo con lo revelado por Marcela Vacarezza, la actual esposa de Rafael Araneda, estos desafortunados hechos ocurrieron el pasado domingo 19 de febrero cuando el conductor se encontraba dando un paseo matinal en bicicleta por las calles de la Ciudad de Weston, Florida, en Estados Unidos cuando de pronto fue embestido brutalmente por un auto que salía de con local comercial y que aparentemente no respetó una señal de alto.

Rafa Araneda tuvo que ser hospitalizado tras ser arrollado. Foto: IG: rafaaraneda

En su relato, la presentadora y psicóloga chilena detalló que una mujer que fue testigo de los hechos, le contó que su esposo salió volando tras el fuerte impacto y que en cuanto cayó sobre el asfalto quedó completamente inconsciente pues se sufrió un fuerte golpe en su cabeza, el cual, pudo haber sido fatal si el conductor no hubiera llevado puesto su casco.

Marcela Vacarezza, señaló que el expresentador de programas como “La Academia” y “Tu cara me suena” le llamó para avisarle que lo habían atropellado y que después le comunicó a otra persona para que pudiera darle indicaciones del lugar donde se encontraba, no obstante, señala que su esposo no recuerda el haber realizado dicha llamada.

Rafa Araneda perdió el conocimiento tras ser atropellado. Foto: IG: rafaaraneda

Tras haber sido atropellado, Rafael Araneda fue trasladado de emergencia a un hospital cercano a la zona de los hechos donde luego de practicarle distintos estudios y pruebas los médicos determinaron que no había sufrido ninguna lesión de gravedad como alguna fractura, no obstante, el titular de “Enamorándonos” sí presentó múltiples hematomas, por lo que pudo regresar a casa unas horas más tarde para iniciar su recuperación.

¿Cuál es el estado de salud actual de Rafael Araneda?

La esposa de Rafael Araneda, Marcela Vacarezza, fue la encargada de dar a conocer que el querido conductor ya se encuentra en casa con orden de guardar reposo absoluto para darle tiempo a su cuerpo que pueda recuperarse de los golpes que presenta, los cuales, le han impedido tener una buena movilidad pues la también presentadora señaló que a su esposo le cuesta mucho ponerse de pie por sí mismo y caminar.

Rafa Areneda comparte créditos con Ana Patricia Gámez en "Enamorándonos USA". Foto: IG: rafaaraneda

En ese sentido, Marcela Vacarezza señaló que considera que su esposo tardará varios días en poder recuperarse al cien por ciento, por lo que durante este tiempo estará ausente de “Enamorándonos USA", donde ya se le comenzó a extrañar, no obstante, se reitera que el actor solo presentó algunos hematomas por lo que será cuestión de días para poder verlo en circulación.

Hasta ahora, Rafael Araneda no se ha reportado en sus redes sociales, sin embargo, se espera que en cuanto se sienta mejor él mismo salga a por lo menos saludar a sus fans, quienes desde el pasado fin de semana se han mostrado más que preocupados por el chileno.

Cabe mencionar que, la persona responsable de atropellar a Rafael Araneda, cuya identidad no se ha revelado, se ha mostrado preocupada y dispuesta a cubrir los gastos médicos del conductor, pues así lo señaló Marcela Vacarezza.

