Livia Brito: estos son todos los escándalos que han marcado la carrera de la actriz cubana

Livia Brito es una de las celebridades más queridas y reconocidas de la televisión mexicana de los últimos años, sin embargo, su exitosa carrera por la industria del entretenimiento también ha estado marcada por los múltiples escándalos que ha protagonizado y por ello en esta ocasión recordaremos algunas de sus más grandes controversias.

Infidelidades

Una de las relaciones más duraderas y conocidas de Livia Brito fue la que tuvo con el famoso salsero Danny Frank, con quien estuvo de romance a lo largo de nueve años, sin embargo, las cosas entre ambos no terminaron nada bien pues fue el propio cantante el que durante una entrevista señaló que le perdonó un par de infidelidades a la estrella de telenovelas.

Según lo dicho por Danny Frank, Livia Brito le fue infiel con Salvador Zerboni y José Ron, quienes fueron sus compañeros en distintas telenovelas en las que trabajaron juntos, no obstante, en ese entonces la cubana pidió respeto a su privacidad y no ofreció ningún detalle adicional.

Livia Brito ha tenido múltiples romances a lo alrgo de su carrera. Foto: IG: liviabritopes

Salvador Zerboni la acusó de robo

Luego de que la relación entre Livia Brito y Salvador Zerboni terminara, el actor confesó que la cubana tenía un carácter sumamente explosivo, además, trascendió que la estrella de telenovelas le había robado un par de relojes al histrión, quien salió a desmentir esta versión, pero reconoció que “sí faltaron algunas cosas en su casa”, pero no ofreció más detalles al respecto y en esta ocasión la también modelo tampoco hizo declaraciones.

Livia Brito es una de las celebridades mas polémicas de la farándula. Foto: IG: liviabritopes

¿Livia Brito es novia tóxica?

En 2016 Livia Brito tuvo un mediático romance con Said Pichardo, el cual duró alrededor de tres años, incluso, se sabe que la cubana le propuso matrimonio al reggaetonero, pero cuando estaban a punto de casarse decidieron terminar sorpresivamente su relación y luego de algunos meses el también compositor aseguró que la ruptura se originó debido a que la protagonista de “La Desalmada” era muy tóxica pues le revisaba constantemente el celular y lo cuestionaba sobre lo que hacía cuando no estaba con ella, por lo que aseguró que se sintió libre al terminar el noviazgo.

Los romances de Livia Brito no han terminado de la mejor forma. Foto: IG: liviabritopes

Livia Brito y su intenso pleito con un paparazzi

En 2020 Livia Brito y su actual pareja Mariano Martínez se encontraban de vacaciones en Cancún, Quintana Roo cuando un paparazzi intentó tomarles algunas fotografías sin su consentimiento y estos al darse cuenta de ello se acercaron al fotógrafo para impedirle realizar su trabajo, no obstante, protagonizaron un altercado en el que la actriz y su pareja terminaron siendo acusados de robo y agresiones.

Luego de dos años de un proceso legal, Livia Brito ganó el caso contra el paparazzi pues las autoridades determinaron que el fotógrafo vulneró la privacidad de la pareja, no obstante, dicho escándalo se sumó a la larga lista de controversias de la actriz.

Livia Brito ganó la demanda contra el paparazzi que la acusó de robo y agresiones. Foto: IG: liviabritopes

Livia Brito y su ex incómodo

Como se mencionó antes, Livia Brito tuvo un tórrido romance con el reggaetonero Said Pichardo, quien hace apenas unos días fue detenido en posesión de armas, drogas y dinero de procedencia ilícita, por lo que fue internado en el Reclusorio Oriente como medida cautelar ante el riesgo de fuga y desde entonces han salido a la luz diversos detalles de su romance con la actriz, quien ante todo el escándalo que se armó salió a deslindarse de las turbias actividades de su ex.

“Muy buenas tardes, quería comentarles que, como todos ustedes saben, yo tuve una relación hace más de seis años con esta persona (Said P.), lo conocí como cantante, como empresario y yo no he sabido nada más de él, ya han pasado muchísimos años de esto”, expresó Livia Brito durante un video difundido en sus redes sociales.

Livia Brito se deslindó de las actividades ilícitas de su ex. Foto: IG: liviabritopes

SIGUE LEYENDO:

Ángela Aguilar se queda sin público, reportan baja venta de boletos para “Jaripeo Sin Fronteras” en CDMX

La abogada del "Chapo” Guzmán se lanza como cantante, así luce como la nueva estrella del regional mexicano

Michelle Vieth demandará a su exesposo Héctor Soberón tras difundir video íntimo hace 19 años