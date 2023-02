Livia Brito: 5 fotos de la actriz que está en la polémica por los presuntos delitos de sus novios

El nombre de Livia Brito vuelve a acaparar los titulares de las revistas y sitios de espectáculos debido a que recientemente una de sus exparejas está enfrentando fuertes acusaciones ante las autoridades de la Ciudad de México; se trata de Said Pichardo, con el que tuvo un romance hace algunos años. Sin embargo, ésta no es la primera vez que la actriz de telenovelas está involucrado en alguna polémica por los presuntos delitos que cometieron sus novios.

El lunes 20 de febrero, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, informó que durante un cateo en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, se detuvieron a siete personas, entre ellas, Said "N", ex pareja de la protagonista de "La Desalmada". En el operativo se liberaron cuatro personas privadas de su libertad y se decomisaron tres armas de fuego largas, dos armas cortas, un Lamborghini, cinco motocicletas, bolsas con marihuana y más de 100 dosis de cocaína, además de 10 millones de pesos en billetes y aproximadamente 40 mil dólares.

Esta no es la primera vez que Livia Brito es ligada a las acciones de sus parejas, ya que precisamente hace un año su novio Mariano Martínez, fue acusado de presunto secuestro por el asesor de imagen Enrique Hernández, quien destacó que el ahora prometido de la actriz de telenovelas lo privó de la libertad amarrándolo de las manos y de los pies en su departamento. El joven logró huir del lugar y buscó ayuda de la policía, por lo que presentó su denuncia formal ante las autoridades.

De acuerdo al maquillista, el novio de la actriz lo contactó en junio del 2022 para contratar sus servicios como profesional de la belleza. En un primer encuentro todo transcurrió con normalidad, pero al siguiente día Martínez le habló argumentando que se le había perdido un bolso y le pidió que lo acompañara a sus oficinas -donde ya lo esperaba su supuesto primo- para revisar juntos las cámaras de seguridad, no obstante, llegando al lugar lo amagaron durante 5 horas, y cuando logró salir pidió ayuda de la policía, de hecho mostró una grabación como evidencia.

A pesar de las fuertes acusaciones, que después ratificó la presunta víctima, Livia Brito defendió en todo momento a su novio y aseguró que la Hernández sólo quería hacerse famoso al mencionarla. “Yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacerse fama , no es mi stylist, nunca lo contrate, no lo conozco en vivo, no lo conozco por chat, no lo conozco por Instagram, nunca crucé palabra con él ni en las redes sociales ni en vivo, no sé quién es, no tengo ni idea de lo que está pasando”.

Aunque las declaraciones de la celebridad, de 36 años, causaron mucha polémica esto no le quitó estar en producciones importantes como "Mujer de nadie", la telenovela estelar de Televisa, en donde se volvió a consolidar como una de las protagonistas favoritas de la pantalla chica, pues la actriz no ha dejado que esta serie de situaciones la afecten, ya que ha aprendido a ignorarlas o salir a dar la cara.

En tanto, sobre el caso de su expareja, Said Pichardo, la actriz originaria de Cuba subió un video a su cuenta de Instagram, en el que se deslindó del caso al asegurar que después de terminar con él no supo más de su vida y perdió todo contacto. “Como todos ustedes saben, yo tuve una relación hace más de seis años con esta persona, lo conocí como cantante, como empresario, y no he sabido nada más de él, han pasado muchísimos años de esto”, destacó para concluir con su posición al respecto.

