Nieto de Cantinflas desmiente a Carlos Name tras decir que el actor tenía sirenas enjauladas en su casa de Acapulco

La casa de Cantinflas en Acapulco, Guerrero, se ha convertido en la sensación de TikTok desde hace unos días, esto después que el creador de contenido Carlos Name estrenó un documental en el que hablaba de las leyendas que circulan sobre este lugar; sin embargo, lo que más llamó la atención de su serie de tres capítulos fue que revivió la polémica de que en este lugar el actor tenía sirenas.

En el material audiovisual, Carlos Name incluso usó fotos y videos supuestamente desde dentro de esta casa abandonada y también agregó videos de supuestos testigos que aseguran haber visto a las sirenas que Cantinflas mantenía enjauladas, pero que los lugareños no se referían a ellas de este modo, sino que las llamaban "peces". Al no ser la primera vez que se habla de esta leyenda, el tema volvió a tomar mucha fuerza y hasta el nieto del actor, Mario Moreno del Valle, ya salió a desmentir al influencer y cuidar el legado de su abuelo.

Desde una nueva cuenta de TikTok que abrió la noche del 31 de marzo y en la que ya acumula 50 mil seguidores, Mario Moreno del Moral compartió una serie de videos para desmentir al creador de contenido -que en el pasado ya ha estado envuelto en polémicas como estas por contar historias paranormales que le ocurren o leyendas sobre algún lugar-; en un primer video el joven se lanzó directamente contra el joven por las "mentiras" que ha dicho recientemente y que involucran el que fue el hogar del protagonista de El Patrullero 777.

Como era de esperarse, el nieto del actor se hizo viral en cuestión de minutos y la interacción con los internautas lo llevó a subir dos videos más donde no sólo confrontó a Carlos Name al pedirle que cuente historias verdaderas y él mismo lo lleva a recorrer la mansión en Acapulco, sino también a recordar que el que una vez fue un hermoso hogar, sí tiene cosas interesantes a contar como fue la boda de la actriz Elizabeth Taylor.

Tras publicar una serie documental sobre las leyendas que existen sobre la casa de Cantinflas en Acapulco y exponer supuestos testimonios y pruebas de que allí se enjaularon sirenas, Carlos Name se encuentra en polémica con el nieto del actor, Mario Moreno del Moral. A través de su cuenta de TikTok, que no deja de crecer en seguidores, el pariente de la estrella del Cine de Oro pidió al influencer no mentir sobre este abandonado lugar.

"Vengo a aclarar las mentiras que has dicho en tus últimos videos sobre la casa de mi abuelo en Acapulco. Primero que nada, me encanta tu creatividad, pero esta vez sí te pasaste; te inventaste una historia usando fotos que ni siquiera son de la casa de mi abuelo y poniendo información que cualquier persona con acceso a Google podría desmentir en cinco minutos", reviró.

Después de lanzarse directamente contra el joven que revivió esta polémica con su abuelo, Mario Moreno del Moral compartió alguno detalles que desmienten algunos de los detalles que el influencer compartió en sus videos; el primero de ellos es que la casa no se encuentra en Las Brisas y que no fue confiscada por la fiscalía, sino simplemente vendida en la década de 1980 y el nuevo dueño no le dio el mantenimiento que requería.

"Y si quieres hablar de hechos históricos que realmente sí pasaron allí, te invito a hablar de la boda de Elizabeth Taylor. Pero lo que realmente sí me da risa fue los testimonios que pusiste que parecen sacados de La Rosa de Guadalupe o el álbum falso que parece un collage con imágenes random que pudiste haber sacado de cualquier lugar y qué hablamos de las sirenas, o peces, como quieres llamarles", dijo.

Visitando la casa de Cantinflas

Por último, en su video, el nieto de Cantinflas retó a Carlos Name a que si está "tan seguro" de que su historia es verdadera, él mismo lo lleva a la casa de su abuelo e incluso lleva a medios de comunicación para que también sean testigos de la historia. De esta forma pidió contar verdades y una historia "bien contada"; cabe destacar que pese al llamado y las menciones que le han hecho muchas personas, el influencer no ha respondido.

El video dejó comentarios como "lo peor que vi todo el documental de Carlos Name", "estaba padre la historia, pero la neta Carlos Name siempre se ha inventado todo", "toda mi vida se ha hablado de este tema como misterio, entonces así dejémoslo" y "me estás diciendo que perdí 5 días de mi vida buscando videos de Cantinflas con las sirenas y todo es mentira?", se lee en la red.

Recordemos que esta no es la primera vez que se habla de la casa que Cantinflas tuvo en Acapulco como el lugar creado especialmente para que las sirenas llegaran a él y que por eso en la decoración había figuras dedicadas a ellas, además de una estatua que siempre mirara al mar para así atraer a estas creaturas hermosas. Cabe destacar que esta leyenda urbana ha crecido tanto que ahora influencer se escabullen por esta mansión abandonada para recorrer cada uno de sus rincones.