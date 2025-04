"No recibí ninguna disculpa, solo otra amenaza": víctima de Pablo Montero da nuevos detalles de la agresión que sufrió

Durante el fin de semana el nombre del cantante, Pablo Montero, apareció en las principales portadas de los medios de la farándula después de agredir físicamente a su compañero Enrique Madrid durante la gira de la obra de teatro "Perfume de Gardenias".

En sus redes sociales la revista de espectáculos TVNotas compartió un video en el que se observa a Enrique Madrid recibiendo atención médica después de ser golpeado por Pablo Montero. Ante esta situación el cantante ofreció una disculpa al finalizar una de las presentaciones de la obra de teatro.

Después de que el escándalo saliera a la luz, Enrique Madrid, concedió una entrevista para el programa de espectáculos "De Primera Mano" en la que brindó nuevos detalles de la agresión que sufrió a manos de Pablo Montero, uno de los cantantes más famosos en México.

En la plática, Enrique Madrid aseguró que Pablo Montero se presentó con una actitud bastante polémica al tener problemas para caminar. Al momento de subir al escenario el cantante se habría tropezado y culpó a Enrique Madrid de ello, por lo que no dudo en encararlo.

Instantes después, Pablo Montero, le dio un golpe en la mandíbula a Enrique Madrid y siguió amenazándolo. La víctima dijo que lo único que quería es que la presentación saliera bien, por lo que le pidió al cantante subir al escenario, sin embargo, otros compañeros tuvieron que reajustar la presentación del elenco.

"Se tropieza y hace la faramalla de que lo empujo. Se regresa y me empieza a a amenazar, a decir que no lo volviera a empujar, es cuando me da el primer golpe. Me comienza a amenazar", contó.