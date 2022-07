Maquillista acusa a Mariano Martínez, novio de Livia Brito, de presunto secuestro y tortura

Livia Brito se convirtió una vez más en blanco de la polémica luego de que el asesor de imagen Enrique Hernández denunciara a su novio, Mariano Martínez, por presunto secuestro y tortura al amenazarlo en compañía de otro sujeto con un cuchillo.

En entrevista para “Ventaneando”, el maquillista relató que Mariano Martínez lo habría contactado en junio pasado para conocer su trabajo y aceptó encontrarse con él días después con la ilusión de acercarse a Livia Brito para colaborar con ella.

Aunque la reunión transcurrió con normalidad, fue al día siguiente que el novio de la actriz lo contactó argumentando que se le había perdido un bolso y le pidió que lo acompañara a sus oficinas -donde ya lo esperaba su supuesto primo- para revisar juntos las cámaras de seguridad; sin embargo, al llegar al lugar lo amarraron de las manos y los pies, así lo relató Enrique Hernández.

“Me dice que se le había extraviado un bolso con sus documentos y que había visto con las cámaras (…) Estaba esperando el supuesto primo y es cuando entramos a un departamento y ahí me amarraron de las manos, de los pies, me quitaron mi celular, me pidieron la clave y yo le preguntaba: ‘¿Dónde está el video?’”, señaló el maquillista.

Maquillista presenta denuncia

Enrique Hernández señaló que estuvo privado de su libertad cerca de 5 horas en las que Mariano y el supuesto primo le dijeron que lo iban a matar y le desabrocharon el pantalón. Luego de ello, el novio de la actriz le pidió disculpas y le pidió que se arreglara el pantalón ya que irían a cenar.

Hernández recordó que le dijeron que lo iban a matar, pero lo trasladarían a otro lugar por lo que de inmediato aprovechó el descuido de sus presuntos secuestradores y escapó, algo que también fue captado por las cámaras de seguridad del edificio y en las imágenes se puede ver que sale corriendo y tras de él Mariano.

Enrique se reunió pidió ayuda a un policía y se reunió con algunos de sus amigos, entre ellos la persona con la que comparte departamento quien le indicó que un sujeto habría llegado a su casa y se llevó objetos de valor en una mochila. El asesor de imagen presentó su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por presunto secuestro.

Además, hizo responsable al novio de Livia Brito de cualquier cosa que le pudiera pasar pues señaló que teme por su vida. Esta no es la primera denuncia presentada contra Mariano Martínez, pues un paparazzi lo acusó a él y a Livia Brito de robarle su cámara y golpearlo.

Denuncia contra el novio de Livia Brito. Foto: Instagram @kikehernandezv / @liviabritopes

