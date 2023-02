Revelan que Paquita la del Barrio enfrenta una fuerte depresión: “La está acabando, se siente sola”

Paquita la del Barrio es una de las cantantes más queridas en el medio del espectáculo, por ello, su estado de salud generó gran preocupación entre sus fans debido que fue hospitalizada debido a fuertes dolores en la ciática. A esto se sumaría una fuerte depresión que enfrenta y por la que, en ocasiones, se mantiene en cama o en constante llanto fuera de los escenarios.

La preocupación por la salud de la cantante, de 75 años, comenzó cuando fue captada en silla de ruedas durante uno de sus conciertos y se intensificó cuando el 11 de febrero canceló su presentación en la alcaldía Cuauhtémoc en la que compartiría escenario con la Banda el Recodo, motivo por el que Ana Bárbara tomó su lugar.

Su manager, Francisco Torres, explicó que la intérprete de “Cheque en blanco” fue hospitalizada debido a un fuerte dolor en la ciática y los médicos le colocaron un parche que le generó somnolencia, motivo por el que se mantuvo en reposo durante varios días y tuvo que cancelar su aparición en el concierto.

A través de sus redes sociales, Paquita la del Barrio compartió un emotivo mensaje con el que daba detalles de su salud y agradecía las muestras de apoyo: “Les agradezco muchísimo a toda esa gente que ha estado pendiente de mí, pero ya me escapé, no sé si del cielo o el infierno, realmente no les puedo decir, pero Dios me ha dado permiso de seguir existiendo. No quiero que dejen de creer en mí, los quiero mucho y les mando un abrazo a todos”.

“La verdad está muy mal”

En entrevista para TVNotas, una persona que trabajaría con Paquita la del Barrio reveló que además del dolor de ciática, la salud de la cantante también se ha visto afectada por la diabetes y sus riñones que “trabajan en un sesenta o setenta por ciento”, mitos por el que le cuesta trabajo mantenerse de pie.

“La verdad está muy mal. Tiene muchos achaques de su edad que le han mermado la salud. De cajón, sufre de la presión, diabetes y sus riñones trabajan en un sesenta o setenta por ciento, por eso siempre está hinchada de las piernas y pies. También recientemente tiene problemas en la ciática”, indicó la fuente que se mantuvo anónima.

Paquita la del Barrio enfrentaría una fuerte depresión. Foto: IG @paquitaoficialb

Detalló que además de los padecimientos que han afectado su salud, esto ha empeorado debido a una fuerte depresión que tiene desde hace varios años pero que “de un tiempo para acá” ha tenido mayor impacto en ella. El supuesto trabajador indicó que la intérprete mantiene comunicación con su hermana, Viola Viveros, y con sus hijos, pero que ninguno sabe la gravedad de su enfermedad.

“Lo más grave es que está en una depresión tan fuerte que la está acabando, además de que se siente sola (…) Está deprimida desde hace mucho, pero más de un tiempo para acá, desde muy joven ha cargado muchos problemas. Hay días en que sólo quiere dormir, y si está despierta se la vive llorando (…) Ella siente que a sus hijos no les importa y carga con la culpa de haberlos dejado en Veracruz para probar suerte en la CDMX cuando era joven”, añadió.

