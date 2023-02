Reaparece Paquita la del Barrio con emotivo mensaje para sus fans: "No quiero que dejen de creer en mí"

En días pasados Paquita la del Barrio generó gran preocupación entre su público al cancelar un concierto debido a su delicado estado de salud que aún la mantiene en cama, aunque la mejoría es evidente y como muestra de ello compartió un emotivo mensaje dedicado a sus fans en el que agradece las muestras de apoyo.

La cantante, de 75 años, canceló de manera repentina su participación en el concierto del pasado 11 de febrero en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc en el que compartiría escenario con la Banda el Recodo y, ante ello, fue Ana Bárbara quien tomó su lugar. Mientras tanto crecieron la especulaciones sobre la salud de la intérprete, pues en una presentación anterior fue captada en una silla de ruedas.

En un encuentro con los medios retomado por “De primera mano”, su mánager, Francisco Torres, reveló que durante aquella semana la intérprete de “Cheque en blanco” fue hospitalizada debido a los fuertes dolores que sentía en la ciática, por ello los médicos le colocaron un parche con medicamento que le generó somnolencia y aunque pensaban que mejoraría para el día del concierto no fue así.

Tras varios días, la cantante reapareció y compartió este jueves 16 de febrero un emotivo mensaje en el que agradece las muestras de apoyo: “Me da mucho gusto saludarles. Les agradezco muchísimo a toda esa gente que ha estado pendiente de mí, pero ya me escapé, no sé si del cielo o el infierno, realmente no les puedo decir, pero Dios me ha dado permiso de seguir existiendo. No quiero que dejen de creer en mí, los quiero mucho y les mando un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, hasta pronto”.

Salud de Paquita la del Barrio

A través de un comunicado en sus redes sociales, se informó que el medicamento que recibió Francisca Viveros Barradas, como es el nombre de pila de la cantante, ha disminuido y esperan que la mejoría sea cada vez más evidente, aunque permanecerá en reposo durante una semana más hasta que desaparezcan de manera definitiva los efectos.

“Por recomendación medica va a guardar reposo (…) asimismo para que pueda realizarse estudios de laboratorio y de esta manera descartar cualquier diferencia en sus niveles médicos debido a este desequilibrio de salud. Cualquier informe relevante se los haremos llegar únicamente por nuestras redes oficiales. Gracias a todos por estar pendientes de la salud de nuestra querida Paquita”, se lee en el comunicado.

Paquita la del Barrio continúa en reposo para mejorar su salud. Foto: IG @paquitaoficialb

Sobre el uso de una silla de ruedas, Francisco Torres señaló en entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante que Paquita la del Barrio se había sentido muy agotada y también la llevan en ésta para facilitar su traslado y brindarle mayor comodidad, pues tampoco puede moverse con tanta rapidez.

Lo mismo sucede con la silla que colocan sobre el escenario, algo a lo que, indicó, en un principio se negaba la voz de “Tres veces te engañé” pero terminó por aceptarlo con la intención de darle lo mejor a su público y cuidar su salud.

SIGUE LEYENDO:

Paquita la del Barrio cancela concierto porque lleva cuatro días dormida, esto se sabe

Paquita "La del Barrio": mánager habla sobre la salud de la cantante tras ser captada en silla de ruedas