Paquita la del Barrio cancela concierto porque lleva cuatro días dormida, esto se sabe

Francisca Viveros Barradas, quien es mejor conocida dentro del ambiente artístico como Paquita la del Barrio, causó preocupación entre sus fans durante las últimas horas debido a que no se presentó a un concierto que tenía programado en la Ciudad de México pues trascendió que la cantante ha estado dormida durante los últimos cuatro días debido a complicaciones de salud, por lo que en esta nota te diremos todo lo que sabemos al respecto sobre el estado de salud de la intérprete de éxitos como “Rata de dos patas” y “Tres veces te engañe”.

Paquita la del Barrio tenía programado presentarse en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc la noche del sábado 11 de febrero para compartir escenario con la Banda El Recodo, sin embargo, su participación fue cancelada tan solo un par de horas antes de su presentación y en su lugar tuvo que presentarse Ana Bárbara, no obstante, en el lugar se presentó el representante de la cantante de 75 años, Francisco Torres, y fue él quien ofreció detalles sobre el estado de salud de “La Reina del Pueblo”.

Paquita la del Barrio se encuentra en la casa de su representante. Foto: Especial

Durante una breve charla con distintos medios, Francisco Torres detalló que Paquita la del Barrio había experimentado fuertes dolores debido a una disfunción en el nervio ciático, por lo que él la llevó con un médico que le recomendaron y señaló que el plan es hacerle una resonancia magnética, pero para quitarle el fuerte dolor que presentaba le pusieron un parche con una sustancia similar a la morfina y por ello la cantante ha pasado los últimos cuatro días completamente dormida, aunque señaló que se encuentra en buen estado y que esto solo es un efecto secundario del medicamento.

“Lo que sucedió es lo del dolor de la ciática, el miércoles ella estaba con el dolor, me dijo ‘me duele’ le dije: 'vengase a México y vamos a quitarle el dolor', me recomendaron una clínica del dolor en el Hospital ABC, le explicamos al doctor todo y dijo: 'hay que hacerle una resonancia magnética', que nunca le han podido hacer para atacar estos puntos, dijo: 'pero mientras vamos a quitarle el dolor, le vamos a poner un parchecito de un medicamento que es algo como la morfina, no precisamente morfina, y dijo: 'con eso en dos días está bien'” comenzó el representante su Paquita la del Barrio.

La cantante ha experimentado distintos problemas de salud en los últimos meses. Foto: Especial

En otro momento de su intervención, Francisco Torres señaló que se le indicaron que, como consecuencia al medicamento, Paquita la del Barrio experimentaría somnolencia por aproximadamente dos días, por lo que supuestamente estaría recuperada para antes del sábado 11 de febrero, pero esto no ocurrió, por lo que consultó a otro médico y le explicó que era “normal” pues en algunos pacientes los afectos de pueden prolongar hasta cuatro días, tal como pasó como la cantante, no obstante, aseguró que se encuentra en perfecto estado.

“Yo pregunté si habría alguna reacción y dijo ‘algo de somnolencia’ y dije para el sábado está bien, pero pues no, el parche empezó a hacer efecto y ayer la fue a ver el doctor de casa y me dijo ‘no hay qué hacer nada, solo esperar a que le pase el efecto, en algunos pacientes el efecto llega a durar cuatro días' y está durmiendo, está consiente, pero nada de gravedad y el doctor dijo que solo hay que esperar a que le baje el efecto”, sentenció Torres.

Hasta el corte de esta redacción, Paquita la del Barrio no se ha reportado en sus redes sociales, sin embargo, se espera que en cuanto se sienta mejor pueda emitir algún mensaje en video en sus redes sociales para tranquilizar a sus fans, quienes se quedaron muy preocupados por saber cuál es su estado de salud actual.

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz eleva la temperatura en un bar con arriesgado look de transparencias

Erika Buenfil: 5 fotos que demuestran por qué conquistó a Emmanuel Palomares

Sugey Ábrego paraliza la red con revelador outfit que no deja nada a la imaginación