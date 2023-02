Reportan que Paquita "La del Barrio" debió ser hospitalizada de emergencia

La salud de Paquita la del Barrio ha generado gran preocupación entre sus fans, pues tras cancelar un concierto el pasado fin de semana trascendió que este lunes 13 de febrero la cantante tuvo que ser hospitalizada de emergencia ante su delicado estado y los fuertes dolores que la aquejan desde hace algunas semanas.

La influencer se espectáculos Chamonic informó a través de sus redes sociales que la intérprete de “Rata de dos patas” habría sido llevada con urgencia a un hospital ante su delicado estado de salud. Hasta el momento su mánager, Francisco Torres, no ha dado más detalles, pero durante el fin de semana en un encuentro con los medios habló sobre los dolores que tenía la cantante en la ciática.

Paquita la del Barrio cancela concierto

La cantante, de 75 años, preocupó a sus fans que el 11 de febrero pasado acudieron a la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc por el concierto en el que compartiría escenario con la Banda el Recodo, pero para sorpresa de los presentes su lugar fue ocupado por Ana Bárbara de último momento.

En un encuentro con los medios retomado por el periodista Eden Dorantes, Francisco Torres detalló que Paquita la del Barrio tuvo que cancelar su participación debido a que un fuerte dolor en la ciática que la aqueja desde hace tiempo y por el que el pasado 8 de febrero recibió un tratamiento especial en un nosocomio de la Ciudad de México.

“Me dijo: ‘Me duele, no puedo’. Le explicamos al doctor todo y dijo: ‘Hay que hacerle una resonancia magnética’, que nunca le han podido hacer para atacar estos puntos”, añadió que le colocaron un parche con medicamento para disminuir el dolor, pero éste le causó somnolencia y por ello tuvo que cancelar su participación.

¿Paquita la del Barrio se retira?

Torres insistió en que Francisca Viveros Barradas, como es el nombre de pila de la cantante, se encuentra fuerte y que lo que la aqueja no es de gravedad; sin embargo, no es la primera vez que presenta problemas de salud por los que también ha tenido que usar silla de ruedas para moverse tras bambalinas y un sofá en el escenario para no permanecer de pie.

Paquita la del Barrio usa un sofá para no estar de pie en el escenario. Foto: Cuartoscuro

En entrevista para “De primera mano”, el manager señaló que la silla de ruedas sólo es una herramienta para facilitar el traslado de la cantante y brindarle mayor comodidad ante los fuertes dolores de ciática que tiene.

Al ser cuestionado sobre si la voz de “Cheque en blanco” ha pensado en despedirse de los escenarios dijo: “Ella ha dicho que nunca va a decir adiós hasta que Dios le diga ‘hasta aquí’, pero si el público lo sabe ver pueden entender que son los últimos pasos de Paquita, tristemente, nadie queremos aceparlo así”.

