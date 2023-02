“Capturan” cine nacional con creación de página web

Críticos y gente de la industria cinematográfica han dicho por años que el principal problema del cine nacional es que la gente no lo ve, en parte por la poca difusión que hay de este y en otra porque su corrida en las salas comerciales es corta. Con el fin de que esto cambie, la periodista Perla Ciuk creó una página web con la información de todos los directores mexicanos que hayan estrenado en salas comerciales, al menos una película.

“En México no hay sólo tres o cuatro directores, al contrario, hay cientos, el problema está en que no es fácil acceder a sus películas, si no son comedia o terror, llegan al cine con muy pocas copias, de hecho el cine de autor con trabajos sale con 15 y actualmente, casi todas se van directo a plataformas”, dijo Ciuk.

Ella ha registrado el trabajo de 850 cineastas en la página Diccionario de Directores del Cine Mexicano, que han pasado por la industria desde 1896. En la página está la biografía del director, sus obras, tráilers, imágenes y entrevistas que la misma periodista hizo, o de algunos colegas.

A este sitio, https://diccionariodedirectoresdelcinemexicano.com/ le anteceden dos ediciones impresas (2000 y 2009) y un CD-ROM (2002), pero finalmente reunirlo en este portal, le tomó más de tres años, además de colaborar con más de 70 personas y de contar con el apoyo de la Cineteca Nacional.

“Este proyecto surgió a inicios de este siglo. Trabajaba como crítica en un periódico y a la hora que tenía que reforzar mi escrito con datos duros, me di cuenta que no había información de los directores, al menos no de todos. En cambio en España y Estados Unidos sí estaban estos diccionarios fabulosos sobre sus industrias, así que desde entonces se lo propuse a Alejandro Pelayo (director de la Cineteca)”, recordó.

Conseguir los derechos de todo el material no ha sido fácil, pero ha contado incluso con el respaldo de Fundación Televisa, quienes tienen los derechos de varias cintas mexicanas, esto le permite enriquecer más el portal. Aunque hasta ahora tiene arriba la información de 850 cineastas, tiene el registro de que existen cerca de mil cincuenta directores, pero no están todos arriba, ya que no todos contestaron su petición para integrarse a este proyecto.

Espera que al ver el resultado, decidan sumarse. Por esta misma razón, habrá una pestaña, para que quienes no hayan sido tomados en cuenta y ya tengan una película, puedan ponerse en contacto con ella.

DATOS

El archivo cuenta con el acta de nacimiento de Emilio “El Indio” Fernández.

También hay fotos de cuando Fernández era actor.

La información se puede buscar por nombre del autor o por año del largometraje.

Encontró que hasta el siglo pasado sólo había 14 cineatas mujeres.

NÚMEROS

63 directoras tiene registradas en el sitio.

3 años y medio le tomó recopilar toda la información.

