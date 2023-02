Top Gun Maverick tendría un logró no visto desde 1940 si gana el Oscar 2023

Cada vez están más cerca los premios Oscar 2023, por lo que poco a poco se han revelado curiosidades tanto de los artistas nominados, como de las propias películas que aspiran a un galardón, como por ejemplo, el dato de que si "Top Gun Maverick", cinta protagonizada por Tom Cruise gana en la categoría de "Mejor película", lograría algo no visto desde 1940, y aquí te decimos por qué pasaría esto y que probabilidades tiene de llevarse la estatuilla.

La segunda parte de la cinta de acción llegó a los cines en mayo del año pasado, después de una serie de contratiempos. Debido a que era muy esperada por los fanáticos fue una de las más taquilleras de la temporada, pero también de las más aclamadas por la crítica, puesto que fue catalogada dentro de las 10 mejores películas de 2022 por el American Film Institute. Ahora, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos le dio seis nominaciones para los premios Oscar 2023.

¿Qué logro conseguirá Top Gun Maverick?

La película estelarizada por Cruise como el capitán Pete "Maverick" Mitchell, está considerada en las categorías: Mejor guion, Mejor montaje, Mejor sonido, Mejor efectos visuales, Mejor canción original y Mejor película, en esta última compite contra "Sin novedad en el frente", "Almas en pena de Inisherin", "Elvis", "Los Fabelman", "TÁR", "El triángulo de la tristeza", "Ellas hablan" y "Todo a la vez en todas partes", una de las que tiene más nominaciones, no obstante, esto no le quita la posibilidad al filme de conseguir la estatuilla.

De acuerdo a los críticos, "Top Gun Maverick" no es una de las favoritas para llevarse el máximo reconocimiento de la industria, no obstante, de conseguir el premio, lograría una "hazaña" que no se ha repetido desde 1940: que un filme se lleve el premio a Mejor Película sin recibir también galardones en las categorías de Dirección, Actor/ Actriz o Guion, pues la Academia no lo eligió en ninguna de estas ternas, pues consideró más elementos de producción como el sonido o los efectos visuales, básicos para el género de acción.

La última vez que algo como esto ocurrió en 1940, con la película "Rebeca" de Alfred Hitchcock, la cual se llevó el Oscar a "Mejor película", así como Fotografía, sin embargo, no obtuvo el de director, actor, actriz, actriz secundaria y guionista, pese a estar nominado. De hecho, hay que resaltar que el cineasta especialista en suspenso y el thriller psicológico, nunca recibió personalmente un premio de la academia estadounidense.

Foto: Especial

En tanto, la cinta llegó a la pantalla grande después de 37 años de la primera, pues el 28 de abril de 2022 fue lanzada en CinemaCon y el 27 de mayo en todos los cines. "Top Gun Maverick" recaudó mil 488 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de 2022 y con las que más ganancias obtuvo Tom Cruise en su larga trayectoria.

SIGUE LEYENDO:

Top Gun Maverick: así se veía Tom Cruise en la primera película hace 37 años

¿En qué plataformas de streaming puedes ver "Top Gun: Maverick" con Tom Cruise?