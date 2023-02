VIDEO | Ana Claudia Talancón se altera y evade hablar de su proceso de adopción: "Es algo complicado"

Ana Claudia Talancón es una de las actrices mexicanas más reconocidas de los últimos 20 años. Con una carrera histriónica desarrollada, principalmente, en cine, Ana también se ha destacado con obras de teatro y series de TV. Polifacética frente a la cámara y con la capacidad de transmitir emociones, ha estado vigente en la industria del entretenimiento desde que era muy joven, a finales de la década de los años 90.

Por esta razón, es que a la par se puede destacar que Ana Claudia ha sido una celebridad que mantiene su vida privada sin ventilar de más, sin dejarse llevar por el escrutinio público y siempre con poca información de esa faceta de su vida. Es así que recientemente saltó a la luz de nuevo el proceso de adopción que Talancón ha llevado a cabo durante un tiempo, aún sin obtener el resultado que ella espera.

Ana Claudia y la adopción que busca

Durante la alfombra roja para presentar la serie "Horario Estelar", Ana Claudia Talancón atendió a los medios de comunicación. Inicialmente, con una actitud distendida, Ana fue tornando a seriedad cuando se le preguntó sobre la adopción que ha estado buscando desde hace tiempo.

Con algunas frases y sin mucho ánimo de ventilar más información, Ana Claudia indicó.

"Es algo sobre lo que no quisiera hablar en este momento porque es un proceso complicado", indicó.

En torno a esto, abundó sobre qué razones la han llevado a desear la adopción.

"Pues no solamente es por no poder tener hijos, a lo mejor es no querer también. La gente atraviesa por diferentes razones por las cuales quisiera adoptar, se me hace siempre una buenísima opción hacerlo porque ya somos un chorro en este mundo y hay muchos niños que no tienen padres y amarían tener un hogar lleno de amor", dijo.

Para rematar, volvió a insistir: ¡Que no quiero hablar sobre lo del hijo!.

Bromea sobre las copas de más de El Potrillo

Cuestionada también sobre lo que hace poco le pasó a Alejandro Fernández durante un concierto, donde lució visiblemente pasado de copas, Ana Claudia indicó que no estaba enterada de ese suceso. Y es que cabe recordar que la actriz fue viralizada llegando a un evento de cine con rasgos notorios de estado de ebriedad o algo muy similar a ello.

Ante esto, precisó que ya se es adulto y cada persona sabe lo que hace. Enviando un mensaje a El Potrillo con un "pues salud", agregó que toma con humor eso que vivió y que el público la quiere por su trabajo.

