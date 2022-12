FOTO | Ana Claudia Talancón deslumbra con elegante vestido negro con transparencias

Ana Claudia Talancón es una de las actrices consentidas de la televisión en México siendo su papel de Carla "Charly" García de la serie "Soy tu fan" uno de los más queridos. Su carrera la comenzó a la edad de 17años tras debutar en la producción "Al norte del corazón" como protagónica. Tras varios años de trabajo es natural que en la actualidad se encuentre muy activa en las redes sociales.

Es justo desde Instagram donde la actriz de 42 años comparte mucho de su vida personal y profesional. Sus más de 358 mil seguidores siempre están atentos a todas las publicaciones que hace, mismas que premian con su merecido like. En esta ocasión los dejó con el ojo cuadrado tras aparecer enfundada en un elegante vestido de color negro con una transparencia a la altura del pecho.

"La vida se disfruta What happens in Vegas...", fue lo único que se limitó a escribir Ana Claudia Talancón en lo que parece haber sido una visita al restaurante Villa Azur Las Vegas. Como era de esperarse sus seguidores reaccionaron de inmediato con expresiones de cariño y admiración, pues también es una de las mujeres más guapas de la farándula y el atuendo le fue de maravilla.

Ana Claudia Tlancón lució radiante su vestido negro (Foto: IG @mvphotographer)

¿Cuál fue la reacción de sus fans?

Ana Claudia Talancón se puso guapa para ir a cenar a un prestigioso restaurante. Es por esta razón que eligió un atuendo con el que se robaría las miradas de todos. Se trata de un vestido de color negro con luces que no pasó para nada desapercibido. Con una abertura para asomar la pierna y transparencias a la altura del pecho dejó boquiabiertos a todos los afortunados que la vieron desfilar como si se tratara de una pasarela.

Ana Claudia Talancón acudió a un prestigioso restaurante (Foto: IG @mvphotographer)

La actriz optó por muy poca joyería y una peinado sencillo, pues con el poder de su sonrisa se hizo ver como toda una princesa. Por esta razón fue que le llovieron infinidad de halagos, incluyendo los de algunos amigos del medio. Bruno Bichir puso un emoji de flamita, mientras que la actriz Sandra Echeverría escribió: "Wow divinaaaa". "Estas preociosisima Anita", "Estás irreaaaal", "Hermosa como siempre!!", fueron otros mensajes que le llegaron de parte de su fiel público.

Ana Claudia Talancón es una de las actrices consentidas de la TV (Foto: IG @mvphotographer)

SIGUE LEYENDO:

Al estilo Nodal, Eduin Caz se tatúa el nombre de su esposa en el cuello | FOTO

Ivonne Montero: el trágico asesinato del ex novio que le fue infiel

Bárbara de Regil se proclama como la reina de los mares tras modelar coqueto bikini desde la playa