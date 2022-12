Ivonne Montero: el trágico asesinato del ex novio que le fue infiel

Como todas las personas, Ivonne Montero ha tenidos momentos de felicidad y algunas tragedias en su vida. En este caso, una de las más recordadas es el cruel asesinato de su expareja Fabio Melanitto y que aunque ya no estaban juntos cuando ocurrieron los hechos, fue una persona importante para ella, además de ser el padre de su hija Antonella.

La famosa actriz recordó este pasaje de su vida cuando estuvo dentro del reality show "La Casa de los Famosos", pues como es natural, los participantes atraviesan momentos sensibles y revelan algunos detalles personales que pocas veces salen a la luz pública. Los hechos ocurrieron el 15 de agosto del 2018, cuando un delincuente alcanzó al ex integrante de la banda de pop Uff en calles de la colonia Narvarte y le disparó en la cabeza sin mediar palabra.

En imágenes que circularon en las redes sociales se pudo percibir el cuerpo del cantante tendido en el asfalto, a un costado de su motocicleta. Desde ese momento se han manejado todo tipo de versiones, como un posible asalto (el delincuente no se llevó nada), un crimen pasional o hasta un ajuste de cuentas. Al día de hoy el caso sigue abierto y sin que las autoridades hayan detenido al culpable.

Ivonne Montero y Fabio Melanitto se conocieron en TV Azteca (Foto: Especia)

La relación entre Ivonne Montero y el venezolano Fabio Melanitto fue intensa y breve. Se conocieron en las instalaciones de la televisora del Ajusco y a pesar de la diferencia de edades, ella de 37 y él de 25, Cupido los flechó. Tras un año de noviazgo se casaron y vivieron felices por los siguientes 6 meses, hasta que una supuesta infidelidad de parte de él acabó con la historia de amor de la también cantante.

¿Quién es la mujer con la que Fabio Melanitto engañó a Ivonne Montero?

Durante una entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, la actriz Ivonne Montero reveló que Fabio Melanitto le fue infiel cuando ella se encontraba en el reality show "La Isla". De manera respetuosa explicó que lo único que sabe de ella es que es colombiana y abogada de profesión. En su momento, el venezolano acusó a la mexicana de haberlo engañado y haber resultado embarazada, algo que tachó de ridiculez.

"yo había visto a esta señorita una vez en la vida. Una vez en nuestra boda y cuando me dicen que lo habían visto con una 'chava', fue así, es ella... Me lo negó absolutamente todo, que era mentira, que no, que no. Ahí yo ya le había dicho que estaba embarazada y el me dijo que no", mencionó Ivonne Montero, quien además reveló que él siempre quiso tener familia y cuando le anunció la venida de Antonella, Melanitto le dijo que no era de él.

A pesar de que le dolió mucho la reacción, la Montero tomó aire y le mencionó que su deber era de informarle lo que ocurrió y que no le interesaba lo que creyera. Por si fuera poco, también le quedó a deber un dinero que le tomó a la mala, pues cuando estaba en "La Isla" vendió una camioneta suya y se compró un automóvil a su nombre. Después de tantos problemas Ivonne Montero ha tomado con filosofía cada una de las pruebas que le ha puesto la vida y ahora siempre le da una sonrisa.

