Erika Buenfil da contundente respuesta sobre su relación con Emmanuel Palomares: "Enamorada de la vida"

Erika Buenfil ha dado de qué hablar en los últimos días por su supuesta relación con el joven actor Emmanuel Palomares, lo que ha desatado polémica por la diferencia de edades entre los artistas, ya que el galán de telenovelas tiene 32 años, mientras que la bella ojiverde tiene 59 años, razón por la que tomó las redes sociales para dar una contundente respuesta sobre su relación y aseguró que está "enamorada de la vida".

Actualmente Buenfil y Palomares comparten créditos en la telenovela "Perdona Nuestros Pecados", que es protagonizada por el venezolano junto a Oka Giner, mientras que la conocida como "Reina de TikTok" hace pareja con Jorge Salinas, sin embargo, el mencionado flechazo se habría dado tiempo antes, pues en 2021 posaron en atrevidas fotos para Los 50 Más Bellos de People en Español.

Erika Buenfil da contundente respuesta

La actriz cumplió 59 años el pasado 23 de noviembre, y aunque tiene una consolidada carrera en la pantalla chica, se ha convertido en una de las consentidas de la web, sobre todo en la plataforma de videos TikTok, donde ha destacado con sus publicaciones, y fue a través de dicha red social que siendo fiel a su estilo divertido y relajado, Erika dio señales de estar soltera y feliz.

"Feliz y soltera. Enamorada de la vida #fyp #parati", escribió la actriz en la publicación de la plataforma china que ha logrado acumular más de 13 mil "me gusta", en el clip se escucha un audio que Buenfil siguió a la perfección y que dice: "Si quieren saber si tengo novio, no tengo novio, estoy feliz y soltera, enamorada de la vida", con lo que confirma lo que dijo hace unos días para la prensa cuando aseguró que no tenía ninguna relación con Palomares, aunque reconoció que es un joven muy apuesto.

Los rumores de una supuesta relación entre Erika y Emmanuel se hicieron más fuertes luego de que algunos usuarios de la red notarán que sus interacciones se han incrementado desde hace unos meses, pues en sus redes sociales se pueden encontrar videos y fotos en los que aparecen juntos, y aunque muchos de los fans se mostraron emocionados con la noticia, algunos otros se manifestaron en contra, por la diferencia de edades.

Erika y Emmanuel posaron para una atrevida sesión. Foto: Especial

Por su parte, Palomares, originario de Venezuela, que se ha ganado el cariño del público femenino por su gran atractivo, también habló sobre el supuesto romance con Buenfil y afirmó que entre ellos no hay nada, sin embargo, se llevan muy bien y es la razón por la que se han dejado ver juntos en algunos videos de TikTok, además, comentó que la situación les ha dado mucha risa más allá de molestarlos.

Erika es originaría de Monterrey, Nuevo León, y desde pequeña estuvo ligada al mundo de los espectáculos, pues a inicios de los años 70 fue seleccionada en un casting y se convirtió en artista infantil. A los 8 años fue edecán junto al famoso personaje del Tío Gamboín, en su programa de juegos y caricaturas: "Una tarde de Tele". Al entrar a la adolescencia también hizo algunos comerciales para televisión y su primera oportunidad como actriz la obtuvo en la telenovela "Acompáñame".

