André-Pierre Gignac causa sensación al entrar a la cancha cantando a todo pulmón “No se va” de Grupo Frontera

¿Quién no cantó en 2022 "No se va"? y ahora en 2023 todavía hay personas que no logran sacar de su mente la canción en voz de Grupo Frontera, esto le pasó evidentemente al jugador de futbol André-Pierre Gignac, quien aparece en una grabación en redes sociales mientras interpreta a todo pulmón la versión en regional mexicano.

El ídolo francés quien está en México para jugar con el equipo de Tigres interpretó el éxito musical y no dudó en compartirlo en su cuenta oficial, esto sin pensar que recibiría miles de reacciones por parte de la gente que sigue de cerca su estadía en el país y su desempeño como futbolista.

“Soy del Ame pero la neta que suerte tuvo tigres al tener un jugador como ‘Giñac’, ese wey se hecha el equipo encima”, “Gignac por favor cásate conmigo también”, “Soy de Chivas, pero Gignac es todo Tigres solito, excelente jugador”, escribieron diversos usuarios en la caja de comentarios.

Hay que destacar que “No se va” es una de las canciones que despertó nuevamente después de ser lanzada en primera instancia con la banda colombiana Morat en 2018, pero al llevar la letra a los sonidos gruperos, el cover se popularizó incluso más que en su versión original. Una de las razones de su popularidad se le adjudica a la pareja de bailarines “Don Elmer” y “Erika”, quienes también se viralizaron en un video con dicha melodía.

Es de los favoritos de Tigres. IG/10apg

La sensación de “No se va” con Grupo Frontera

Desde que la famosa canción fue publicada millones de personas apoyaron el tema en redes sociales y lo hicieron tendencia, ahora es ya un gran éxito en voz de Grupo Frontera, tanto que se coloca en importantes listas de popularidad como lo es el “Hot 100” de Billboard”, en la que solo pocos exponentes de regional están.

Recientemente Morat y Grupo Frontera unieron su talento y se juntaron en el mismo recinto, fueron los latinoamericanos quienes invitaron a los texanos a uno de sus conciertos, todos tocaron al mismo son “No se va” y la audiencia gritó en un solo coro la pieza que conquistó millones de corazones y lo sigue haciendo.

