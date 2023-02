Michelle Rodríguez manda fulminante mensaje para todos: "El amor abraza, suma y sana"

En el marco del Día del Amor y la Amistad, Michelle Rodríguez aprovechó para mandar un poderoso mensaje a sus seguidores, el cual justamente consiste en las diferentes formas que se presenta el amor, mismo que no solo se limita a la pareja, sino que trasciende a los amigos, la familia y el cariño que uno siente por sí mismo.

Pues, a pesar de que en las últimas semanas la conductora de "La culpa es de la Malinche" ha sido bombardeada con diversos comentarios gordofóbicos, la también actriz ha sabido enfrentarlos mandando fuertes lecciones de amor propio, mismas que han tenido eco entre sus seguidores.

Y en esta ocasión, la exintegrante de "Me Caigo de Risa" optó por llevar una polémica playera con un mensaje dedicado al amor, el cual después contrastó diciendo que para ella el amor era todo: "la respuesta, el camino y la meta", por lo cual se siente muy afortunada de estar rodeada de gente amorosa que le demuestra su afecto con hechos y no con palabras.

"Últimamente también me siento amada por mí, me cuido, me abrazo y busco pasarla mejor en este viaje, a veces cuesta lágrimas y mucho esfuerzo pero siempre valdrá la pena amarte. Aprendo que el amor no duele y no duda, el amor abraza, suma y sana. Deseo con el alma que aprendamos a amarnos tanto, que no confundamos nunca migajas, atenciones falsas y tucos mañosos con amor", escribió Michelle Rodríguez en su publicación.