FOTOS: Michelle Rodríguez posa como la Estatua de la Libertad y manda poderoso mensaje de amor propio

Michelle Rodríguez es una actriz mexicana que en las últimas semanas se ha popularizado en redes sociales a raíz de que apareciera en la portada de una importante revista de moda, misma que causó opiniones dividas, pues mientras algunas personas se mostraron a favor de sus fotografías, otras comenzaron a hacer comentarios gordofóbicos.

De hecho, incluso algunos presentadores de programas de espectáculos aseguraron que la conductora de "La Culpa es de la Malinche" estaba mandando un mensaje nocivo a las personas, ya que normalizaba el sobrepeso, llegando incluso a romantizarlo sin tomar en cuenta todos los efectos nocivos que este puede tener en la salud.

Sin embargo, la actriz de "40 y 20" decidió enfrentar de una manera muy sabia estos comentarios, los cuales respondió mandando un mensaje fulminante: "Soy digna de ser vista y reconocida por mis talentos, aptitudes y también por mi belleza. Mi cuerpo es bello, mi cuerpo existe, mi cuerpo siente. Lo amo y no lucho contra él. Mi cuerpo no es una batalla, mi cuerpo es una revolución”.

Pero ya que los comentarios de hate han persistido en redes sociales, esta tarde Michelle Rodríguez decidió mandar otra respuesta, esta vez acompañada de una serie de imágenes en las que hizo honor a uno de los monumentos más famosos de Nueva York y de todo el mundo: la Estatua de la Libertad.

Así llevando un vestido en colores fríos que retoma las tonalidades azuladas de dicho monumento, Michelle Rodríguez hizo gala de su belleza, demostrando una vez más que está orgullosa de su cuerpo y que no tiene por qué esconderlo, ya que lo ama y tiene derecho a ser admirada.

"No necesito más de mi que mi propio cariño Dioseando (bien payasa) Últimamente he ido aprendiendo que me necesito un montón. Gracias a quienes cada día me recuerdan con hechos lo amada y afortunada que soy", puso de título la exintegrante de "Me Caigo de Risa" en la publicación que ya acumula más de 31 mil 500 me gusta en Instagram.