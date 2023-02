Super Bowl 2023: ella es Justina Miles, la intérprete de lenguaje de señas con más flow que se hizo viral

Vestida completamente de rojo, Rihanna ofreció este domingo, en el descanso del encuentro de la Super Bowl LVII entre Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, su primer concierto en siete años en una acrobática y sensual actuación mostrando su nuevo embarazo. Para esta retransmisión, vista por más de 100 millones de espectadores, la artista barbadense que en mayo pasado fue madre de su primer hijo, cantó media docenas de canciones, entre ellas "Bitch better have my money", "We found love", "Work" o "Diamonds" en una "celebración" de su catálogo, como ya había anunciado.

Sin embargo, la cantante y sus bailarines no fueron los únicos que les erizaron la piel a los espectadores y asistentes en el State Farm Stadium de Glendale (Arizona): Justina Miles, una joven intérprete de lenguaje de señas que hizo historia al ser la primera mujer sorda en aparecer en el show de medio tiempo. "Valoro la oportunidad de hacer posible que todas las personas sordas disfruten de estas canciones y que no se pierdan la experiencia completa del Super Bowl", dijo en entrevista para el medio CNBC previo al magno evento.

A través de las redes sociales circulan videos del momento en que la chica de 20 años aparece con el cabello recogido y con un outfit completamente negro realizando las señas con las manos y gesticulaciones para que las personas en su condición no se queden fuera del espectáculo de Rihanna. Sin embargo, destacó por haberle echado todo el "flow" del mundo, como si se tratara de su propio espectáculo. El resultado fue indiscutible y ella se ganó el corazón y admiración de todos.

Rihanna regresa después de 7 años

Subida en una de las varias plataformas suspendidas por arneses que sobrevolaron el recinto deportivo y arropada por decenas de bailarines vestidos de blanco en otras plataformas y en el suelo, lo más comentado fue la barriga que dejó ver el buzo abierto desde la cadera y un cinturón que acentuaba su embarazo, confirmado por sus representantes.

El pasado jueves en una entrevista con Apple Music, patrocinador del espectáculo, aseguró que había aceptado el reto porque quería mostrar sus raíces caribeñas y representar a inmigrantes y mujeres negras.

"Esa es una gran parte de por qué es importante para mí hacer este espectáculo: representación. Representación de los inmigrantes. Representar a las mujeres negras de todo el mundo. Es fundamental para que la gente vea las posibilidades", contó Robyn Rihanna Fenty, su verdadero nombre, convertida en exitosa empresaria de cosméticos, lencería y alta costura, además de exitosa cantante ganadora de nueve premios Grammy.

Nacida en Barbados hace 34 años, la intérprete de "Umbrella" del álbum "Good Girld Gone Bad" que la proyectó a la fama mundial, uno de los temas que interpretó el domingo en su show de la Super Bowl, aseguró también que "nunca imaginó que llegaría hasta aquí" y no escondió su "emoción "de tener a Barbados en el escenario del Super Bowl".

Rihanna rechazó aparecer en el show de medio tiempo en el 2019

Tras rechazar en 2019 participar en este espectáculo en solidaridad con Colin Kaepernick, el ex 'quarterback' de los San Francisco 49ers que se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y la brutalidad policial arrodillándose durante el himno estadounidense previo a los partidos, dijo que este año había aceptado porque "es importante que mi hijo vea esto".

Rihanna justificó entonces en la revista Vogue que no podía ser "una vendida" ni una "facilitadora". Desde que dejó los San Francisco 49ers en 2017, el jugador no volvió a ser contratado por ningún otro equipo.

Además de Rihanna, que lanzó su último álbum "Anti" en 2016, las marcas comerciales también han vuelto por sus fueros, llegando a pagar de 6 a 7 millones de dólares por 30 segundos por tener un lugar en este gran escaparate televisivo, el mayor de Estados Unidos.

Colin Kaepernick, el ex 'quarterback' de los San Francisco 49ers (Foto: AFP)

Con información de AFP

