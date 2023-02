El candente momento de Venga La Alegría Fin de semana: Esmeralda y Natalia Valenzuela a punto de besarse en vivo

"Venga la Alegría" ha sido un éxito debido a que los seguidores del programa entre semana tienen la oportunidad de ver otras dinámicas en sábado y domingo. Y debido a que en los próximos días se celebrará el Día del Amor y la Amistad o de San Valentín, como también es conocido, los y las conductoras no dudaron en realizar divertidos juegos en torno al romance.

Fue así como dos de las conductoras favoritas del matutino de TV Azteca participaron en el reto de la pasta. Se trata de Esmeralda Ugalde y Natalia Valenzuela quienes hicieron equipo durante la divertida dinámica, la cual consistía en comer pasta al estilo de la famosa película "La Dama y el Vagabundo", pero los espaguetis debían ser cortados antes de darse un beso.

Las conductoras participaron en un divertido reto. | FOTO: Twitter @VengaLaAlegria

Fue a través de la cuenta de Twitter de Venga la Alegría donde se compartió el video del reto que hizo vivir momentos de tensión entre las dos participantes, del lado izquierdo se encontraba Olga, mientras que del otro lado y colocando la pasta estaba Natalia, quien trataba de juntar la mayor cantidad de fideos entre ambas.

Y es que hubo varios momentos en que estuvieron a unos centímetros de que sus labios se juntaran, pero la astucia de las dos conductoras logró que no pasara. Incluso fue bastante evidente el nerviosismo de ambas, quienes se reían mientras participaban y comían los espaguetis que dividían sus bocas.

En uno de los momentos del reto se puede ver cómo Natalia coloca sus manos en los hombros de Esmeralda para evitar que se besaran, aunque ambas reaccionaron bastante rápido para evitar que tuvieran más contacto físico, pues cuando estuvieron a nada, las dos procuraban ir más lento, cerrar los ojos y cortar el fideo con sus dientes para terminar el tenso momento.

Finalmente, las conductoras terminaron el reto invictas, donde además resultaron ganadoras, así lo dieron a conocer a través de una de las historias de Instagram de Ismael "El Chino" donde Natalia dijo "Me duele la panza y no necesariamente por la cantidad de pasta que comí", refiriéndose a que durante la dinámica no pararon de reír.

Al final, ganaron la dinámica. | FOTO: Twitter @VengaLaAlegria

