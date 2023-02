Pablo Montero | El abogado del cantante aclara su situación: "Quiere acreditar su inocencia"

Durante esta semana, el reconocido cantante, Pablo Montero ha estado en boca de todos después de que trascendiera que existe una denuncia por abuso sexual en contra de una joven. Los hechos habría ocurrido tras ofrecer un concierto en el estado de Chiapas.

Días después trascendió que el también protagonista de telenovelas como "El último rey", "Fuego en la sangre" y "Qué bonito amor" intentó llegar a un acuerdo económico con la joven que habría levantando la denuncia en su contra. La cantidad que manejaron los distintos medios ascendía a un millón de pesos.

Para terminar con todo tipo de especulaciones, este viernes 10 de febrero, el abogado de Pablo Montero concedió una entrevista con el programa matutino "Venga La Alegría" para hablar sobre la situación actual que vive el cantante. Aquí te presentamos todos los detalles.

En la reciente transmisión del matutino de TV Azteca, Eliser García, representante legal de Pablo Montero, confirmó que existe una carpeta de investigación contra el cantante, pero hasta el momento no ha sido notificado ni requerido como en un momento se especuló.

"Hay una carpeta de investigación de la cual no ha sido notificado, no ha sido requerido y por tanto no tiene conocimiento de si se le acusa o no para poder dar una declaración", dijo en sus declaraciones.