César Bono asegura que no le tiene miedo a la muerte, revela su estado de salud: "me desahució hace dos años"

Hablar de grandes actores de nuestro país es mencionar, sin duda alguna a César Bono quien lleva más de dos décadas ininterrumpidamente con su monólogo “Defendiendo al cavernícola”, además de combinarlo con otros trabajos como su participación en la serie cómica “Vecinos”.

Recientemente, el actor de 73 años de edad recordó con gran cariño a su amigo Benito Castro quien murió inesperadamente el pasado mes de septiembre, ante esto, César Bono reveló cuál es su estado de salud actual, pues hace 2 años su médico lo desahucio, además reveló que no le tiene miedo a la muerte.

El actor lleva más de 20 años al frente de la obra "Defendiendo al Cavernícola".

Foto: cuartoscuro

Desde hace algunos años, el actor César Bono ha presentado varios problemas de salud, lo que ha preocupado no solo a sus familiares, sino amigos y seguidores que han estado al pendiente de él y que siguen de cerca su carrera.

Debido a esto es que el actor que interpreta a “Frankie Rivers” en la serie “Vecinos”, reveló en una reciente entrevista que pese al alarmante diagnóstico que le dio su médico hace dos años, él no le tiene miedo a la muerte.

“El doctor que me operó durante más de 10 horas, cuando le dieron las gracias mis hijos, dijo que no le agradecieron a él que él que me había visto por dentro sabía que yo no tenía por qué estar vivo, él me desahucio hace dos años, le dijo a mis hijos que se despidieran…”, dijo César Bono