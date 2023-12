Andrea Legarreta recuerda a su mamá a 5 meses de su muerte con foto inédita y conmovedor mensaje

Sin duda, este año 2023 para Andrea Legarreta ha sido muy complicado, pues a lo largo de estos 12 meses, la vida le ha puesto duras pruebas, y uno de los momentos más complicados, y dolorosos para la conductora de Hoy, fue el inesperado fallecimiento de su madre, la señora Isabel Martínez.

Han pasado 5 meses del deceso de su mamá, y aunque está de vacaciones con su familia, Andrea Legarreta recordó con mucho amor la memoria de su madre con una fotografía inédita.

Así confirmó la muerte de su madre.

Foto: IG @andrealegarreta

Andrea Legarreta recuerda a su mamá a 5 meses de su muerte

Fue la mañana de este sábado 30 de diciembre cuando, Andrea Legarreta en medio de sus vacaciones en Disneyland recordó a su madre, quien hace 5 meses murió de manera inesperada en el día de su aniversario de bodas con quien fue el gran amor de su vida.

Andrea Legarreta compartió con sus seguidores una fotografía jamás antes vista, en donde aparece su mamá y su papá en compañía de sus dos hijas Nina y Mía cuando eran apenas unas pequeñas niñas durante un viaje al mismo lugar en el que ahora está de vacaciones.

Andrea era muy apegada a su madre. Foto: IG @andrealegarreta

En dicha publicación, Andrea Legarreta aprovechó para dedicar unas palabras a su mamá; la conductora compartió lo mucho que extraña a su madre pues en cada lugar que va la recuerda, además dijo que desea mucho volver a abrazarla.

“Hace 5 meses mamita… Hoy te recuerdo con una imagen llena de ternura… Los abuelos y las princesas en Disney… Y es que estás en todos lados mi reina hermosa… Te extraño con todo mi ser… Quisiera abrazarte fuerte y no soltarte jamás… Hoy te abrazo en mis recuerdos y en mi corazón con todo mi amor preciosa!! Siempre estás y estarás!! Besos hasta el cielo nuestra Chabelita!! Te amamos infinito!! Te amo Te amo Te amo!!”, escribió Andrea Legarreta

Con esta foto recordó a su mamá este sábado 30 de diciembre.

Foto: IG @andrealegarreta

Algunos famosos que son grandes amigos de Andrea Legarreta como Fey, Mauricio Mancera, Amaranta Ruiz, Dania Méndez, Adriana Louvier, entre muchos otros más reaccionaron con palabras de aliento dirigidas hacia la conductora del programa Hoy; cabe mencionar que, el próximo 3 de enero, la madre de Andrea Legarreta hubiera celebrado un año más de vida.

¿Cómo murió la mamá de Andrea Legarreta?

Fue la propia Andrea Legarreta quien detalló cómo es que su mamá perdió la vida, y lo hizo a través de una publicación en sus redes sociales, la conductora de Hoy publicó una fotografía del regalo y una carta que el señor Juan le daría con motivo de su 57 aniversario de bodas.

La conductora de Hoy, detalló que su padre siempre se despierta muy temprano para irse al gimnasio por lo que no quiso despertarla y le dejó listo el regalo de aniversario, más tarde tanto la conductora como sus hermanos enviaron mensajes, mismos que “Chabelita” ya no contestó, por lo que decidieron llamarla y ella no respondió la llamada, esto los inquieto.

Así dio detalles de la muerte de su madre. Foto: IG @andrealegarreta

Debido a lo anterior es que uno de los hermanos de Andrea Legarreta acudió a la casa de sus papás para ver qué es lo que estaba sucediendo, fue ahí donde éste la encontró recostada en su cama, con un gesto de paz en su rostro, pero ya sin vida.

“Le llamamos y ella no respondió… Eso nos inquietó… Mi mami era muy madrugadora… Mi hermano fue a casa a ver cómo estaba y… La encontró recostada en su cama… Parecía dormida porque su hermosa carita estaba tranquila y con un gesto dulce y en paz…”, contó Andrea Legarreta

De acuerdo con lo que la misma Andrea Legarreta relató en su publicación su madre, ya se había levantado pues el maquillaje de la señora Isabel estaba listo, pero algo la hizo regresar a la cama, sin embargo, la conductora de Hoy revela que ese motivo jamás lo sabrá.