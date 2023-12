Silvia Pinal habría pedido la visita de un sacerdote en el hospital, revela Gustavo Adolfo Infante

La salud de Silvia Pinal ha encendido las alertas entre sus fanáticos debido a que la diva del cine de oro mexicano permanece hospitalizada desde el pasado 21 de diciembre. Aunque la familia de la actriz ha dado informes sobre su estado, los rumores de que podría tratarse de algo más grave no se han hecho esperar y el periodista Gustavo Adolfo Infante así lo reveló al señalar que la también política habría pedido la visita de un sacerdote en el nosocomio.

¿Cuál es el estado de salud de Silvia Pinal?

Alejandra Guzmán fue la encargada de dar más información sobre la salud de su madre y, apoyada por el médico a cargo de la salud de la actriz, indicó que ya está fuera de terapia intensiva donde llegó hace unos días tras contagiarse de influenza. Al respecto, el especialista en señaló que Silvia Pinal ha mostrado mejoría y su salud no está en resigo pero continuará con tratamiento y rehabilitación pulmonar.

Silvia Pinal fue hospitalizada tras contagiarse de influenza. Foto: IG @laguzmanmx

En un encuentro con los medios retomado por “Ventaneando”, la rockera no dudó en responder a lo que se dice sobre la supuesta gravedad en la salud de su madre y puntualizó en que se está recuperando. Sin embargo, persisten las dudas entre los fanáticos debido a que los rumores sobre son cada vez más fuertes y a ello se sumó el periodistas de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien en días anteriores ya informaba de la salud de la actriz.

Silvia Pinal habría pedido la visita de un sacerdote

La primer actriz se recupera de una influenza. FOTO: Especial

Para el programa “De primera mano”, Gustavo Adolfo Infante dejó ver que la familia de Silvia Pinal podría estar ocultando detalles sobre la salud de la estrella del cine mexicano, esto debido a las contradicciones entre sus hijos relacionadas con su diagnóstico y que estuvo en terapia intensiva hasta este jueves 28 de diciembre, tal y como lo señaló Alejandra Guzmán.

“Me trascendió que quien le pega la influenza a doña Silvia Pinal es Alejandra Guzmán, obviamente no fue a propósito, nadie quiere que nuestros familiares se enfermen (…) También me llegó la información, esta no la puedo corroborar, pero me aseguran mis fuentes que esta madrugada, ante la petición expresa de doña Silvia Pinal, llegó un sacerdote a este hospital para ver a doña Silvia Pinal. Yo no estoy diciendo que fue a despedirla, yo lo único que sé es que fue un sacerdote”, dijo el periodista.