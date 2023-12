Eduin Caz revela que tuvo un accidente tras una noche de intensa fiesta y terminó herido en el rostro

Pese a que ha estado alejado de los escenarios, Eduin Caz no se escapa de protagonizar algunos escándalos, el más reciente de ellos es el supuesto encuentro íntimo que sostuvo con una mujer trans a quien contactó a través de las redes sociales, ahora el líder de Grupo Firme compartió con sus seguidores que tuvo un accidente tras una noche de intensa fiesta.

Y es que, aunque Eduin Caz ha hecho el intento de alejarse del alcohol, al parecer el cantante de regional mexicano no ha podido lograrlo, pese a que no ha estado en giras, el intérprete de “Calidad” sigue gozando de fiestas, sin embargo, no todas acaban bien, pues en la más reciente terminó con una herida en el rostro.

Foto: IG @eduincaz

El cantante reveló qué fue lo que le sucedió durante la fiesta

¿Qué le pasó a Eduin Caz?

Fue a través de sus historias que el líder de Grupo Firme compartió una serie de videos y fotografías en las que reveló que se encontraba de fiesta con algunos amigos en Mazatlán, horas más tarde el cantante volvió a publicar otras imágenes pero en donde ya había sufrido el accidente.

En dicha fotografía, Eduin reveló qué tan buena había estado la fiesta unas horas antes que incluso no sabía qué le sucedió y por qué traía golpeado el rostro.

Foto: IG @eduincaz

El líder de Grupo Firme terminó con una herida en la frente

Tal parece que el intérprete de temas como “Ya supérame”, “En tu perra vida”, “Calidad”, “Dile a tu orgullo”, entre otras más tuvo que preguntar a sus amigos si alguno de ellos sabe qué fue lo que le pasó y cómo fue el accidente que tuvo para haber resultado con una herida en el rostro.

Y es que en otro video, el cantante aparece aún con cara de desvelado y con estragos de la fiesta tan intensa que vivió, en dicho clip Eduin narró lo que sus amigos al parecer le contaron respecto al fuerte golpe que tiene en la frente.

“Que me pegué un tiro con una escalera, dicen, no ma (risas)”, dijo Eduin Caz

Afortunadamente, el accidente fue menor, y Eduin Caz solamente sufrió una pequeña herida en la frente, sin embargo, parece ser que sí le duele bastante al cantante, se espera que con el paso de los días pase la inflamación y el dolor.

¿Regresa Grupo Firme a los escenarios?

Aunque ni Eduin Caz ni los demás integrantes de Grupo Firme han revelado cuándo será que regresen a los escenarios, parece ser que tienen una sorpresa para todos sus seguidores.

Y es que antes de documentar algunas fotos y videos de la intensa fiesta en donde resultó con un fuerte golpe Eduin Caz, el cantante compartió que se encontraba en el estudio de grabación con sus compañeros de agrupación, por lo que se sospecha ya están trabajando en un nuevo material discográfico.

Además de lo anterior, hace algunas horas a través de las historias de instagram de la cuenta oficial de Grupo Firme se anunció el estreno de “XL”,presunto título de su nueva canción la cual se estrenará el 8 de diciembre.