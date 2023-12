Céline Dion: a un año de ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, confirman que perdió el control de sus músculos

Fue en diciembre del 2022 cuando la cantante Céline Dion confirmó que fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, el cual al paso del tiempo la mantendría alejada de los escenarios, lo cual ya sucedió, así lo confirmó la propia hermana de la cantante.

Luego de haber cancelado varias presentaciones de su última gira, y a tan solo un año de haber anunciado su padecimiento, Claudette,la hermana de la intérprete del tema "My heart will go on" dio detalles del estado de salud de la cantante.

La cantante fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida en 2022.

¿Céline Dione perdió el control de sus músculos?

En entrevista para el diario francés 7 Jour, la hermana de la cantante de 55 años de edad confirmó que el estado de salud de Céline Dione no ha mostrado mejoras, al contrario, pues la intérprete ahora ya perdió el control de sus músculos.

De acuerdo con Claudette, su hermana ha estado de la mano de los mejores investigadores respecto a su enfermedad y aunque no ha tenido el avance que ella desearía, Dione no pierde las esperanzas de algún día regresar a los escenarios y reunirse con su público.

Céline quiere regresar a los escenarios

Aunque la hermana de Céline Dion tampoco pierde esa esperanza, sabe perfecto que nada será igual para la famosa cantante pues recuerda que su instrumento vocal está conformado por músculos.

"Es verdad que su sueño es que regrese al escenario. ¿A qué costo? No lo sé…las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que viene. Debido a que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho porque no afectó a tanta gente"., dijo Claudette para el diario francés 7 Jour

Sus cuerdas vocales están siendo afectadas.

Recibe el apoyo de sus fanáticos

Aunque la enfermedad que aqueja a la cantante nacida en Canadá es un padecimiento sumamente raro, Céline además de estar rodeada de expertos que la ayudan también cuenta con el amor de su familia e hijos.

Sin embargo, lo que ha provocado el asombro de la cantante su familia y equipo de trabajo es darse cuenta cuanto amor y apoyo reciben por parte de la gente y el público que sigue la carrera de la intérprete pues Claudette compartió en entrevista que envían mensajes amorosos, regalos y oraciones por la salud de su famosa hermana.