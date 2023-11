Laura Zapata asegura que no sabe qué desató la actitud iracunda de Cynthia Klitbo: "Probablemente ella necesita publicidad"

El día de ayer el mundo del espectáculo quedó impactado luego de que Cynthia Klitbo despotricara como nunca antes contra Laura Zapata, quien aseguró que la había difamado en más de una ocasión, poniendo como ejemplo la vez que la hermana de Thalía aseguró que Klitbo había sido la culpable de una actriz de la Asociación Nacional de Actores falleciera, asegurando que no le había querido costear un tratamiento contra el cáncer, acusación que nunca desmintió y que en su momento le trajo muchos señalamientos.

Y en vista de que Laura Zapata continúa emitiendo declaraciones que involucran a Klitbo, esta última fue cuestionada por algunos reporteros de espectáculos acerca de su relación con la actriz, quien aseguró que era un sapo que trataba de quitarle su luz, haciendo incluso referencia a los problemas que ha tenido con sus hermanas, algo que provocó que Zapata respondiera a su vez por medio de redes sociales.

Sigue leyendo:

Cynthia Klitbo estalla contra Laura Zapata y asegura que a ella su familia sí la quiere: "Yo soy una luciérnaga y la señora es un sapo"

Laura Zapata le pone un alto a Cynthia Klitbo, manda polémico mensaje por su pelea: "me vale"

Laura Zapata no se queda callada y le responde a Cynthia Klitbo

Aunque muchos medios trataron de contactar con Laura Zapata, ella prefirió no brindar entrevistas ni hacer videos para responder a Cynthia Klitbo, limitándose así a emitir un comunicado en el que aseguró que no sabía qué es lo que había hecho para desatar una actitud tan iracunda como la que está teniendo Klitbo, destacando también que posiblemente lo hace por publicidad.

Aún así, señaló que nada es fingido y que, por su parte no necesita incurrir en este tipo de actos para darse a notar. Agregando además que no le afectan los señalamientos de la actriz de "Teresa", pues "las ofensas se quedan con quien las emitió" y ella no tiene intensiones de recibirlas ni de tomarlas en cuenta.

Así fue como Laura Zapata estalló contra Klitbo / IG: laurazapataoficial

Laura Zapata le pide disculpas a Cynthia Klitbo

A pesar de lo contradictorias que pueden resultar sus declaraciones, Laura Zapata también aprovechó su comunicado para pedirle disculpas públicas a Cynthia Klitbo, asegurando que desconoce qué motivó su enojo. Por lo cual también esperó que pronto encontrara la paz que tanto parece faltarle a su alma.

Laura Zapata aseguró que ella no sabía qué es lo que había hecho para hacer enfurecer a Cynthia Klitbo / Foto: Especial

Finalmente, expuso que ella no tiene nada que aclarar y que si los medios de comunicación quieren una respuesta, entonces se contacten con Klitbo, quien incentivó esta guerra de dimes y diretes luego de ser cuestionada respecto al por qué eliminó a Laura Zapata del grupo de WhatsApp de "Secretos de Villanas", situación que reveló la propia Laura Zapata.