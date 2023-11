Cynthia Klitbo estalla contra Laura Zapata y asegura que a ella su familia sí la quiere: "Yo soy una luciérnaga y la señora es un sapo"

Esta tarde, el mundo del espectáculo estremeció luego de que salieran a la luz una serie de declaraciones en las que Cynthia Klitbo despotricó en contra de Laura Zapata, quien fuera su compañera en "Secretos de Villanas", reality show que evidenció la mala relación que había entre las famosas, algo que quedó aún más claro luego de que la hermana de Thalía declarara en una exposición de pintura que Klitbo la eliminó del grupo de WhatsApp que tenían las estrellas del aclamado programa que unió a las villanas más icónicas de la televisión mexicana.

Esto aunado al hecho de que Laura Zapara aseguró recientemente que Jesús Ochoa acosó sexualmente a la actriz de la telenovela "Atrévete a Soñar", hizo que los reporteros de espectáculos no dudaran en cuestionar a Cynthia Klitbo respecto a la opinión que le merecía su compañera, tras lo cual explotó asegurando: "Yo no puedo hablar de nadie que no está a mi mismo nivel y yo soy una libélula, una luciérnaga y la señora es un sapo (...) lo que diga esa señora verdaderamente ¿qué tiene de importancia?".

Al parecer, el conflicto entre las famosas viene desde antes de que compartieran créditos en el reality show "Secretos de Villanas" / Captura de pantalla

Cynthia Klitbo arremete contra Laura Zapata: VIDEO

En su encuentro con los representantes de los medios de comunicación, Klitbo afirmó que estaba llena de proyectos, lo cual habla de su trayectoria, calidad de su trabajo y buenas relaciones, algo que no puede decirse de Laura Zapata, quien se ha enemistado con muchas celebridades debido a su polémica forma de ser, misma que hizo que esta tarde Cynthia Klitbo estallara al puntualizar: "Checa cuántos programas llevo, entonces hay personas que nos bendicen con talento y que además tenemos la fortuna de ser personas que trabajamos bien, de manera armónica. Mis productores me vuelven a llamar precisamente porque soy profesional, entonces, ¡váyase a su charco! (dijo en referencia a su analogía entre Zapata y un sapo)".

Además, Klitbo acotó que sentía lástima por Laura Zapata, ya que consideraba que su manera de actuar reflejaba que no estaba satisfecha con su vida, por lo cual deseó que Dios le abriera el corazón para que pudiera aceptar sus errores y recuperar el amor que tanto carece.

"A mí mi mamá sí me quiso, mis hermanas me idolatran. A ella no la quiere su familia, entonces de verdad le tengo una eterna y profunda compasión porque siempre tiene que estar buscando veneno a alguien", señaló Cynthia Klitbo ante las cámaras.

¿Por qué están peleadas Cynthia Klitbo y Laura Zapata?

Además de despotricar en contra de Laura Zapata en un breve encuentro con los reporteros de la farándula, Cynthia Klitbo decidió abrir su corazón respecto a su relación con la aclamada villana de "María Mercedes", asegurando que Zapata la ha difamado en más de una ocasión y que nunca ha tolerado que ella tenga un papel relevante en la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Esto sin olvidar que, las actitudes de Laura Zapata hacia Cynthia Klitbo llegaron a afectar a su hija, quien terminó derramando lágrimas por culpa de la icónica villana, algo que provocó la furia de Klitbo, quien expuso en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que Zapata lloraría 20 veces más de lo que su querida familiar había llorado por su causa.