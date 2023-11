Gerard Piqué se va con todo contra Shakira, asegura que hay personas que buscan dañar su imagen

Gerard Piqué comienza a hablar de cómo ha vivido su separación de Shakira, quien ya dio la versión de cómo pasaron las cosas por medio de polémicas canciones y algunas entrevistas. Ahora, el exfutbolista del Barcelona mandó una supuesta indirecta a la colombiana al asegurar que hay personas que buscan dañar su imagen y dejarlo mal con los demás, sin embargo, nadie conoce la verdad sobre su vida privada.

Hace un par de días, el ahora empresario y dueño del Kosmos dio una entrevista para Jordi Basté en el programa "El món a RAC1", en la que habló de diferentes temas como por ejemplo el futbol, así como de su vida privada. A pesar de que Piqué no habló directamente de la situación que atravesó con la cantante de "El Jefe", indicó que en este año han crecido las críticas en su contra por situaciones personales.

Sigue leyendo:

Gerard Piqué olvida todo acuerdo y revela vilmente detalles de su intimidad con Shakira

Los padres de Clara Chía no quieren a Gerard Piqué, anhelan que la relación acabe ahora que el futbolista anda en México

El exfutbolista habla de las críticas en su contra el último año IG @3gerardpique

Piqué asegura que hay personas que buscan dañarlo

Después de que se desataran una serie de críticas en su contra por una supuesta infidelidad a Shakira, con la que tuvo una relación por 11 años y dos hijos, Milan y Sasha; el ex defensa de la Selección Española indicó que no deja que los comentarios negativos afecten su bienestar: "Todo me ha patinado, pero es muy sano: es que va muy bien. Hacer todo el rato lo que crees que es mejor para mí y mi entorno. Es importante saber qué dicen, pero no darle importancia".

Admitió que el último año ha sido complicado, por todo lo que se dice de él en medios de comunicación y en redes sociales, no obstante, resaltó que los comentarios en su contra son hechos por personas que quieren dañar su imagen. Gerard Piqué destacó que la gente que lo juzga no lo conoce personalmente, por lo que mencionó que no le da importancia a los señalamientos por parte de sus detractores.

"Cuando aparecen he llegado al punto que para mí son invisibles. Buscan que te afecte, hacer daño, y cuando ven que no lo consiguen... si le hubiera dado importancia a lo que decían de mi gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso. De todo lo que he vivido la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy, es parte del circo", dijo el exfutbolista.

Piqué revela que hay personas que quieren dañar su imagen IG @3gerardpique

¿Cuándo contará su versión Gerard Piqué sobre la separación con Shakira?

Mientras Shakira ha dado a conocer parte de cómo fue su separación en canciones y algunas entrevistas, Piqué ha preferido mantenerse al margen de la situación. Hace algunos días, en otra entrevista, el organizador de la a Kings League mencionó que no considera necesario que él cuente su versión de la historia, por lo que dejó ver que seguirá en silencio acerca del término de su relación con la cantante colombiana.