Gerard Piqué olvida todo acuerdo y revela vilmente detalles de su intimidad con Shakira

Aunque ha pasado un año de su separación, Gerard Piqué sigue ganando críticas por sus explosivas declaraciones con las que cada vez lanza nuevos golpes a Shakira y esta vez logró enfurecer a los fans al revelar detalles sobre su intimidad que también involucran a la cantante colombiana. El exfutbolista también habló como nunca antes de su ruptura y el motivo por el que se ha negado a dar su versión de lo ocurrido.

Gerard Piqué da duro golpe a Shakira

Gerard Piqué revela detalles intimos de Shakira. Foto: IG @3gerardpique

Fue en junio de 2022 la pareja hizo oficial su separación luego de 12 años juntos y aunque habían mantenido los detalles con total hermetismo pronto se reveló que se trataría de una infidelidad por parte de Gerard Piqué. Esto se confirmó con las canciones lanzadas por la barranquillera contra su expareja y su nueva conquista, la estudiante de 24 años Clara Chía Martí con quien ahora tiene planes de llegar al altar.

Pese a la controversia que lo rodea, Gerard Piqué no dudó en responder a una interrogante de Joaquín Sánchez para su programa “El Novato” en la que el también exfutbolista lo cuestiona sobre el número de veces que tiene intimidad a la semana involucrando con ello a Shakira al dar un fuerte golpe. “¿Cuántas veces a la semana tienes sexo?”, a lo que el empresario respondió: “Yo estoy en más ahora” y recibió con ello el cumplido “estás rejuveneciendo”.

Gerard Piqué asegura que "no vale la pena" hablar sobre su ruptura. Foto: IG @3gerardpique

¿Piqué contará su versión sobre Shakira?

El exdefensa del Barcelona también habló sobre su ruptura y la manera en la que ha enfrentado las críticas, además, reveló el motivo por el que no está dispuesto a contar su versión asegurando que es una forma de proteger a sus hijos, Milan y Sasha: "No creo que sea necesario, ¿qué si algún día lo contaré? No creo, no vale la pena”.

Hasta el momento se trata de un adelanto de la entrevista que saldrá al aire este 9 de noviembre, pero lo que se reveló ya despertó críticas contra Gerard Piqué en redes sociales donde internautas se lanzaron en su contra y calificaron como un "golpe bajo" las declaraciones respecto a su intimidad.