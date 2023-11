Gerard Piqué revela cuándo dirá su versión sobre la separación de Shakira

Después de que Shakira hablara de su separación de Gerard Piqué y revelara que fue traicionada por el ex jugador del Barcelona, ahora el español rompió el silencio y reveló cuándo dará a conocer su versión de cómo sucedieron las cosas. Hasta el momento el ex deportista quiere estar alejado de la polémica, y aunque le ha mandado algunas indirectas a la cantante colombiana, se ha mantenido al margen de hacer algún comentario.

Hace unos días, el ahora empresario concedió una entrevista para el programa "Joaquín el Novato", conducido por el exjugador de futbol Joaquín Sánchez, con el que platicó de diferentes temas, no obstante, no se salvó de las preguntas sobre el escándalo en el que está inmiscuido tras su separación con la intérprete de "Te Felicito" y su relación con Clara Chía Martí, a quien se le culpa de ser la tercera en discordia entre las celebridades.

Piqué y Shakira se separaron por una supuesta infidelidad IG @3gerardpique

¿Cuándo revelará Piqué su versión sobre su separación de Shakira?

Su compañero de profesión fue muy delicado al hacerle la pregunta, ya que no mencionó directamente a Shakira, sólo se limitó a decir: “Todas las historias tienen dos versiones. ¿Por qué no conocemos la tuya todavía?”. Sánchez trató de que Piqué se sintiera cómodo para por fin hablar sobre su separación de la colombiana, la cual sí ha revelado detalles de su ruptura, sin embargo, el ex seleccionado español prefirió alejarse de los escándalos.

Gerard Piqué fue al contundente al mencionar: “No creo, sea necesario”, dejando claro que prefiere callar ante la ola de críticas que ha generado los supuestos rumores sobre que le fue infiel con Clara Chía a la cantante de "Antología". El exjugador del Barcelona sigue en su postura de no tocar el tema de su expareja, pues de acuerdo a lo que se sabe, desea dejar los problemas atrás para no afectar a sus hijos, Milan y Sasha, quienes están en custodia de su mamá.

Piqué habla sobre las críticas en redes

Durante la conversación en la que también estuvo el streamer Ibai Llanos, Piqué tocó el tema de las críticas en redes sociales y en los medios de comunicación. Destacó que los comentarios negativos hacia él también afectan a su familia y seres queridos, por lo que pidió tener más cuidado con los mensajes que colocan, pues podrían afectar la salud mental.

"La gente se pasa muchas veces (con las críticas) y estaría bien regularlo. Porque así como a algunos nos afecta poco, a otros que yo conozco personalmente y no solo del ámbito del deporte", destacó el futbolista, que con su comentario hizo recordar a varios que su novia, Clara Chía presuntamente tuvo un ataque de ansiedad después de que se dieran a conocer los detalles de su relación.

Piqué no quiso dar detalles sobre su polémica relación con Clara Chía IG @3gerardpique

